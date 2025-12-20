Ad Affari Tuoi, Vito sbeffeggia le offerte del Dottore: “Non le guardo neanche”, poi perde tutto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 20 dicembre, la partita del tassista Vito dal Piemonte, precisamente dalla provincia di Torino, che gioca insieme alla mamma Nicoletta con il pacco numero 1. Stasera l'atteso ritorno di Herbert Ballerina, che si era assentato nelle puntate precedenti: il jackpot di Gennarino oggi vale 6mila euro.

La partita di Vito insieme alla mamma Nicoletta

La partita di Vito e sua madre comincia dal pacco 2 della Calabria, che contiene 20mila euro, seguiti dai 500. I quattro tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 200mila euro, 50 euro, 5 euro e 30mila. Niente da fare per il jackpot di Gennarino. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre il cambio: il pacchista non ci pensa su due volte e lo accetta, scambiando il suo pacco con il 9. Apre subito l'1 che possedeva e scopre di aver fatto bene a darlo via, conteneva Gennarino.

Dopo altri tiri fortunati la partita sembra starsi mettendo nel verso giusto e il Dottore offre 30mila euro: "Io vivo di sogni, per me è un sogno essere qui e voglio continuare a giocare", dice Vito e rifiuta. Subito dopo però succede il peggio: trova i 300mila euro e i 100mila.

Il finale di partita di Vito con il pacco nero

Dopo aver rifiutato 13mila euro dichiarando in modo deciso: "Non li guardo nemmeno", la partita riprende dal pacco dell'Abruzzo che contiene 100 euro e ora resta solo un pacco blu. Via anche i 75mila e dopo anche i 50mila: ora il pacco più alto in gioco è quello da 15mila euro. Il Dottore chiede a Vito quanto vorrebbe per lasciare la partita e lui, senza alcuna logica, afferma che andrebbe via solo per 100mila euro. Offre 10mila euro e il piemontese rifiuta ancora seguendo "il mantra" precedente, arrivando al finale con il pacco nero e i 15mila. Il Dottore offre 30mila euro e lui rifiuta, nonostante i consigli della madre di accettare. "Non mi fa parlare, che mi ha portata a fare?", commenta la donna. Scopre di avere il pacco nero, che stasera conteneva solo 10 euro.