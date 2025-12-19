Perché Herbert Ballerina salta Affari Tuoi anche stasera: i motivi della sua assenza da Stefano De Martino

Herbert Ballerina è assente in puntata ad Affari Tuoi anche stasera, venerdì 19 dicembre. L’ospite fisso del game show, spalla di Stefano De Martino, ha saltato un’intera giornata di registrazioni a causa di un’influenza. Cosa sappiamo.

Herbert Ballerina non è presente in puntata ad Affari Tuoi neanche questa sera, venerdì 19 dicembre 2025. Dopo l'assenza di ieri, l'ospite fisso del game show condotto da Stefano De Martino è stato costretto a dare di nuovo forfait. Ieri il conduttore napoletano spiegava: "Stasera grande assente Herbert Ballerina perché ha la febbre. Ci sta guardando da casa, lo salutiamo. Ritornerà tra domani e dopodomani".

Fonti vicine al programma fanno sapere a Fanpage.it che Herbert Ballerina, nome d'arte di Luigi Luciano, ha saltato una giornata di registrazioni, durante la quale solitamente si registrano due puntate del gioco. Ecco perché anche nell'appuntamento di stasera, in access prime time di Rai 1, il comico non è presente in studio. L'assenza di stasera è motivata dalla stessa ragione per la quale è mancato ieri, ovvero un'influenza stagionale.

Ieri sera, durante la partita di Bluette – pacchista della Regione Marche che ha giocato accompagnata dal padre ed è tornata a casa con 100mila euro – Stefano De Martino ha più volte ricordato e nominato il suo ospite fisso del game show. Durante il brano Esibizionista di Annalisa, si è avvicinato alla classica postazione della sua "spalla" per canticchiare la parte della canzone che di solito spetta a lui intonare, facendo sorridere tutti i presenti in studio. Nonostante l'assenza di Herbert Ballerina, diventato ormai volto fisso del programma, il game show ieri sera ha superato la concorrenza in termini di ascolti tv.

La puntata di ieri sera, inoltre, ha battuto in sovrapposizione La Ruota della Fortuna, seppur di poco. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.469.000 spettatori con il 21.1% di share. Su Canale5 l'appuntamento con La ruota della fortuna, quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ha registrato 4.436.000 spettatori pari al 21.1% di share.