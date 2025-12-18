Bluette ad Affari Tuoi con il papà veggente: aveva indovinato al primo colpo il pacco da 300mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata una puntata conclusasi con un premio importante quella di Affari Tuoi andata in onda oggi, 18 dicembre, con protagonista Bluette, ribattezzata affettuosamente “Memole” da Stefano De Martino. Trentatré anni, mamma di due bambini – uno dei quali si chiama Santiago, proprio come il figlio che il conduttore ha avuto dall’ex moglie Belén Rodríguez – Bluette ha giocato insieme al padre Stefano, vero protagonista della serata grazie alle sue “profezie”.

L’assenza di Herbert Ballerina a causa della febbre

Alla puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera non ha partecipato Herbert Ballerina, spalla del conduttore del programma, assente a causa della febbre. La prima metà della partita è stata equilibrata: sono usciti prima i 10mila euro, poi i 10 euro, quindi è arrivato il colpo più duro con l’eliminazione dei 100mila euro. Proprio questa cifra era stata “prevista” dal padre di Bluette, che poco dopo ha centrato un’altra incredibile profezia: il pacco nero conteneva 30mila euro, esattamente l’importo da lui annunciato. Un’abilità che ha sorpreso il pubblico in studio e lo stesso presentatore.

Il Dottore ha quindi proposto un cambio che padre e figlia hanno accettato: il pacco numero 20 è stato scambiato con il 12. Bluette ha poi aperto il pacco numero 1, rifiutandosi di sapere cosa contenesse quello appena lasciato: una scelta premiata, perché a uscire di scena è stato il pacco da 200 euro. Quando la concorrente ha deciso di aprire il vecchio pacco numero 20, ha scoperto di avere adottato una strategia perfetta: al suo interno c’era Gennarino, che ha fatto il suo ingresso in studio.

La profezia del papà Stefano: Bluette si ferma a 100mila euro

Nonostante l’eliminazione dei 75mila euro, i premi più alti – 200mila e 300mila euro – sono rimasti in gioco. Il Dottore ha quindi offerto 29mila euro, ma l’offerta è stata rifiutata. Di fronte alla proposta di un nuovo cambio, il padre ha spinto per il pacco numero 11, ma Bluette ha deciso inizialmente di tenere il 12. Dopo un altro tiro, con soli due pacchi blu e quattro rossi rimasti sul tabellone, il Dottore è salito a 39mila euro, offerta nuovamente rifiutata.

Poco dopo, il padre ha anticipato con sicurezza il contenuto di un altro pacco: 50mila euro. E anche questa volta ha avuto ragione, scatenando le risate dello studio e la battuta di De Martino: “Se sai già cosa c’è nei pacchi, scegli quello da 300mila euro e andiamo a casa”. Una frase che, inconsapevolmente, si è rivelata profetica. Bluette ha infine deciso di fidarsi del padre e di accettare il cambio, prendendo proprio il pacco numero 11. Dopo l’eliminazione dei 30mila euro, il Dottore ha offerto 50mila euro, cifra che la coppia ha rifiutato non senza esitazioni. Quando sul tavolo sono rimasti soltanto 1 euro, 200mila e 300mila euro, è arrivata l’offerta finale: 100mila euro.

Bluette è apparsa combattuta. “Se non fossi mamma, sarei andata avanti”, ha confessato in lacrime, spiegando che quella cifra era troppo importante per la sua famiglia. Ha quindi deciso di accettare l’offerta, nonostante l’ennesimo avvertimento del padre, che aveva previsto anche il contenuto del pacco finale. E il verdetto gli ha dato ancora una volta ragione: nel pacco numero 11 c’erano davvero i 300mila euro.