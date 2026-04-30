Silvia ad Affari Tuoi apre tutti pacchi rossi, ma si salva alla Regione Fortunata: porta a casa 50mila euro

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Protagonista della puntata di giovedì 30 aprile di Affari Tuoi è Silvia dal Lazio, mamma di tre bambini. Ad accompagnarla c'è sua sorella minore, Camilla, tecnico di radiologia. Il valore di Gennarino stasera è di mille euro.

La partita di Silvia ad Affari Tuoi

A condurre i primi sei tiri della partita è Herbert Ballerina, che prende le redini al posto di Stefano De Martino, scoprendo anche qualche curiosità sulla concorrente di stasera, che ha conosciuto suo marito con l'idea di presentarlo alla sorella, ma poi la scintilla è scoccata proprio tra loro. I primi pacchi ad essere aperti sono quelli da 30mila euro, l'invenzione di Herbert che stasera è una cartastoviglie, il pacco da un euro, quello da 100mila euro, Gennarino, quello da 300mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che offre alla pacchista un cambio, ma rifiuta. Le toccano tre tiri. Si aprono il pacco Ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi alla quale partecipa, a sorpresa, anche Stefano De Martino, quello da 20mila euro e infine quello da 100 euro.

La chiamata del Dottore arriva e offre 19mila euro, partendo dal numero di puntate a cui ha preso parte Silvia che, però, rifiuta l'offerta. Apre i pacchi da 50mila, 75mila e 200mila euro. Nella chiamata successiva il Dottore propone il cambio o cinque tiri, tra i pacchi appetibili c'è il Pacco Nero, che potrebbe contenere una cifra alta. Silvia accetta il cambio. Apre il pacco che aveva pescato e c'erano 15mila euro, poi trova quelli da 20, 50, zero e 200 euro.

Il finale della partita di Silvia

Il telefono squilla e il Dottore offre 10mila euro, ma Silvia va per la sua strada: "È un gioco, io mi sono stra-divertita, quindi adesso io continuo a giocare". Silvia apre il pacco nero e dentro c'erano 100mila euro. Restano, quindi, 10mila euro e 10 euro, ma Silvia decide di andare alla Regione Fortunata: "Ci sono due regioni a cui penso, la Toscana perché ci ho trascorso le più belle estati con Camilla e poi la Calabria, perché mio marito è calabrese, c'è l'altra parte della mia famiglia". Silvia sceglie la Calabria. Nell'escludere nove regioni, la Toscana, viene eliminata e quindi Silvia sceglie le Marche perché è lì che ha concepito il suo secondogenito, come seconda regione dal valore di 50mila euro. Ma anche la Calabria non è la regione fortunata. Restano in gara le Marche e il Piemonte, regioni che avevano suggerito Martina e Herbert Ballerina. E alla fine la regione fortunata erano proprio le Marche: Silvia porta a casa 50mila euro.