Affari Tuoi, la puntata del 29 aprile: Fedra da Catanzaro beffata dal Veneto, torna a casa con i soli 3mila euro di Gennarino

Nella puntata di Affari Tuoi del 29 aprile, Fedra da Catanzaro porta a casa i 3mila euro di Gennarino. Rifiuta cambi e offerte convinta del pacco, ma dentro ci sono 300mila. Regione Fortunata: Veneto.

La puntata di mercoledì 29 aprile di Affari Tuoi. Gioca Fedra da Catanzaro, professione social media manager. Accompagnata da Luigi, fratello, di lavoro odontoiatra.

Come sempre pacchi da 0 a 300mila euro passando per un pacco nero che è un'incognita, un pacco Gennarino il cui jackpot vale 3mila euro, il pacco Ballerina che contiene l'esibizione di Martina Miliddi e poi il pacco invenzione, la gag di Herbert che oggi è il "fazzoletto infinito", che altro non è che un rotolo di carta igienica.

La partita di Fedra ad Affari Tuoi

Primo pacco scelto 30mila euro; secondo pacco vanno via 75mila euro. Ma nel terzo pacco c'è Gennarino e quindi sono 3000 euro già assicurati. Quarto pacco: 20mila euro. Quinto pacco: 100 euro. Sesto pacco: 10 euro.

Campane a festa e si passa alla prima offerta del Dottore. Sono 35mila euro che però la coppia di fratelli rifiuta perché "siamo appena all'inizio e preferiamo giocare"

Settimo pacco: 20 euro. Nel pacco successivo ci sono 10mila euro. L'ultimo tiro prima di risentire ancora una nuova offerta del Dottore: 100mila euro.

Il Dottore offre un cambio a fronte di altri tre tiri. Rifiutano e vanno avanti. Il primo tiro contiene 200 euro. Il secondo tiro contiene il pacco nero che dentro ha 10mila euro. E il terzo pacco contiene 15mila euro.

Poche pecore e tanta lana: sono rimasti i 50mila, i 200mila e i 300mila. E cinque pacchi blu. Il Dottore se la gioca a carte: Fedra pesca il cambio. Ma lei rifiuta: "Mi sento il mio pacco, il numero 4, rifiuto". Un solo tiro e poi una nuova offerta. Il pacco numero 14 è ancora rosso: ci sono 50mila euro.

La nuova offerta del Dottore è di 25mila euro a fronte di un solo tiro. Rifiuta e va avanti. Esce il pacco ballerina. Il Dottore ora offre un cambio ancora una volta ma lei ammette: "Non me la sento" E ha ragione perché fuori ci sono più pacchi blu che rossi. Quattro blu contro due super rossi, 200mila e 300mila.

Purtroppo però dentro ci sono 200mila euro. Il Dottore adesso chiede ancora il gioco delle carte: è la volta dell'offerta. Per un tiro, il Dottore offre 10mila euro. Fedra continua. E guarda il 6 della Lombardia: "Un numero che odio perché è il giorno del mio compleanno e a me il mio compleanno non piace, magari stavolta mi arriva un regalo". E dentro ci sono 50 euro.

Il Dottore offre di nuovo il cambio. ma rifiuta. E al pacco successivo pesca un euro. Ora la situazione è calda. Ci sono due pacchi blu e un pacco rosso prima dell'ultimo tiro. Fedra chiede 80mila euro. Ma il Dottore ne offre 18mila. Fedra non è contenta, anche se è consapevole della possibilità di andarsene via a mani vuote. Rifiuta e va avanti.

Il finale di Fedra ad Affari Tuoi: il Veneto beffa tutto

L'ultimo pacco è il 2 della Campania e purtroppo vengono fuori i 200mila euro. Si va alla Regione Fortunata. Alla regione fortunata dicono Basilicata per 100mila euro e Trentino Alto Adige per 50mila euro.

Alla fine la Regione fortunata era il Veneto. Finisce con i soli tremila euro di Gennarino, un piccolo premio di consolazione.