Affari Tuoi, la puntata del 29 aprile: Fedra da Catanzaro beffata dal Veneto, torna a casa con i soli 3mila euro di Gennarino
La puntata di mercoledì 29 aprile di Affari Tuoi. Gioca Fedra da Catanzaro, professione social media manager. Accompagnata da Luigi, fratello, di lavoro odontoiatra.
Come sempre pacchi da 0 a 300mila euro passando per un pacco nero che è un'incognita, un pacco Gennarino il cui jackpot vale 3mila euro, il pacco Ballerina che contiene l'esibizione di Martina Miliddi e poi il pacco invenzione, la gag di Herbert che oggi è il "fazzoletto infinito", che altro non è che un rotolo di carta igienica.
La partita di Fedra ad Affari Tuoi
Primo pacco scelto 30mila euro; secondo pacco vanno via 75mila euro. Ma nel terzo pacco c'è Gennarino e quindi sono 3000 euro già assicurati. Quarto pacco: 20mila euro. Quinto pacco: 100 euro. Sesto pacco: 10 euro.
Campane a festa e si passa alla prima offerta del Dottore. Sono 35mila euro che però la coppia di fratelli rifiuta perché "siamo appena all'inizio e preferiamo giocare"
Settimo pacco: 20 euro. Nel pacco successivo ci sono 10mila euro. L'ultimo tiro prima di risentire ancora una nuova offerta del Dottore: 100mila euro.
Il Dottore offre un cambio a fronte di altri tre tiri. Rifiutano e vanno avanti. Il primo tiro contiene 200 euro. Il secondo tiro contiene il pacco nero che dentro ha 10mila euro. E il terzo pacco contiene 15mila euro.
Poche pecore e tanta lana: sono rimasti i 50mila, i 200mila e i 300mila. E cinque pacchi blu. Il Dottore se la gioca a carte: Fedra pesca il cambio. Ma lei rifiuta: "Mi sento il mio pacco, il numero 4, rifiuto". Un solo tiro e poi una nuova offerta. Il pacco numero 14 è ancora rosso: ci sono 50mila euro.
La nuova offerta del Dottore è di 25mila euro a fronte di un solo tiro. Rifiuta e va avanti. Esce il pacco ballerina. Il Dottore ora offre un cambio ancora una volta ma lei ammette: "Non me la sento" E ha ragione perché fuori ci sono più pacchi blu che rossi. Quattro blu contro due super rossi, 200mila e 300mila.
Purtroppo però dentro ci sono 200mila euro. Il Dottore adesso chiede ancora il gioco delle carte: è la volta dell'offerta. Per un tiro, il Dottore offre 10mila euro. Fedra continua. E guarda il 6 della Lombardia: "Un numero che odio perché è il giorno del mio compleanno e a me il mio compleanno non piace, magari stavolta mi arriva un regalo". E dentro ci sono 50 euro.
Il Dottore offre di nuovo il cambio. ma rifiuta. E al pacco successivo pesca un euro. Ora la situazione è calda. Ci sono due pacchi blu e un pacco rosso prima dell'ultimo tiro. Fedra chiede 80mila euro. Ma il Dottore ne offre 18mila. Fedra non è contenta, anche se è consapevole della possibilità di andarsene via a mani vuote. Rifiuta e va avanti.
Il finale di Fedra ad Affari Tuoi: il Veneto beffa tutto
L'ultimo pacco è il 2 della Campania e purtroppo vengono fuori i 200mila euro. Si va alla Regione Fortunata. Alla regione fortunata dicono Basilicata per 100mila euro e Trentino Alto Adige per 50mila euro.
Alla fine la Regione fortunata era il Veneto. Finisce con i soli tremila euro di Gennarino, un piccolo premio di consolazione.