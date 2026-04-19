Ad Affari Tuoi la partita folle di Giulia: 3 cambi, 300mila euro persi e un finale col sorriso

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Ad Affari Tuoi del 19 aprile gioca Giulia da Imperia, da anni nelle forze dell'ordine ed ex pallanuotista del Setterosa italiano, con cui ha vinto una medaglia olimpica: "Con loro ho scritto un bel capitolo di storia dello sport", racconta lei a Stefano De Martino.

Il primo pacco aperto svela i 20mila euro, mentre il secondoa porta via i 15 mila euro. Al terzo arriva subito il momento del pacco nero, l'incognita che se ne va: dentro c'erano i 75mila euro. Al quarto pacco se ne vanno i 50mila euro. Al quinto se ne vanno 100 euro e per l'ultimo della prima sestina se ne vanno i 500. La prima offerta del dottore è sostanziosa: 40mila euro. Ma Giulia è solo all'inizio e non può accettare, quindi va avanti.

Si riparte col piede giusto, perché va via anche il pacco da 10mila euro e poi un altro pacco rosso da 30mila euro. La sproporzione tra rossi e blu e sostanziale, ma restano in gioco i pacchi più succulenti. Nel pacco successivo ci sono 0 euro e Giulia può tirare un sospiro di sollievo. Dal dottore arriva la proposta di cambio, ma anche questa proposta viene rifiutata. Alla ripartenza se ne va, inevitabilmente, il primo rosso pesante: nel pacco chiamato dalla concorrente ci sono 100mila euro. E si prosegue con questa stessa inerzia per la chiamata successiva da 75mila euro. La terzina si chiude positivamente con la chiamata da 20 euro. Nuova offerta, questa volta calante: 25mila euro del dottore rifiutati ancora da Giulia.

Il cambio nefasto di Giulia

Si riparte da una chiamata ancora positiva, con 50 euro che se ne vanno. Arriva la proposta di cambio e stavolta la concorrente accetta, lasciando il pacco 12 per il 9. Ma si tratta di una scelta letteralmente disastrosa, perché nel pacco pescato inizialmente da Giulia c'erano 300mila euro. Il morale è sottoterra ma la partita prosegue e il dottore propone nuovamente un cambio e la concorrente accetta di nuovo, per fortuna con esiti più fortunati, perché nel pacco con cui aveva sostituito quello da 300mila euro c'era solo 1 euro. Arriva una nuova offerta del dottore da 15mila euro, anche questa rifiutata.

Si riparte da nuove chiamate e la prima tiene in partita la concorrente, perché se ne vanno 10 euro. Restano tre pacchi blu e uno rosso, pesantissimo, da 200mila euro. Arriva una nuova proposta di cambio e Giulia ci ha preso gusto, perché accetta ancora. Stavolta però non apre subito il pacco cambiato. Se ne va un altro pacco blu e a questo punto la partita folle di Giulia arriva a metterla davanti a due pacchi blu, tra cui il passo a due di Ballerina e Miliddi, e i 200 mila euro. Arriva una nuova offerta del dottore, consistente, da 30mila euro. Giulia a questo punto va dritta come un treno e rifiuta. Chiama poi il pacco successivo e le va ancora bene, perché esclude il pacco Ballerina.

Un finale a sorpresa

A questo punto arriva il momento del tutto per tutto e l'offerta del dottore è di quelle per le quali una riflessione è inevitabile. "Perché non mi ha offerto il cambio sapendo che il 7 era importante per me?", si chiede Giulia riferendosi al dottore. Giulia accetta, pur dicendo di essere convinta che nel suo pacco ci siano 200mila euro. De Maertino sottolinea: "Peso tu sia stata l'unica pacchista ad avere mai ceduto il pacco da 300mila euro ed essere passata vicina, se non altro, a quello da 200mila. Un piccolo record". La fortuna, però, almeno in questo finale contorto, dà ragione alla concorrente, che nel pacco aveva Gennarino e quindi ha evitato una seconda, sonora delusione.