Affari Tuoi, De Martino stregato da Elena che cambia pacco tre volte: “È la partita migliore di tutte”

Nella puntata di sabato 6 giugno di Affari Tuoi, Elena da Macerata conquista il pubblico e Stefano De Martino con una partita strategica. La concorrente accetta per ben tre volte il cambio pacco proposto dal Dottore, riuscendo a evitare i premi più bassi e portando a casa un bottino totale di 22mila euro.

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Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, andata in onda sabato 6 giugno, la protagonista della serata è stata Elena dalle Marche, che ha tentato la fortuna con il pacco numero 1 insieme alla mamma Annamaria. La concorrente, proveniente precisamente da Macerata, lavora nel settore dell'arredamento a bordo di yacht di lusso. Proprio la sua professione ha dato il via a un divertente siparietto in studio con Herbert Ballerina, che le ha chiesto ironicamente un prezzo di favore per arredare la sua ipotetica "barca da un chilometro e mezzo".

La partita di Elena insieme alla mamma Annamaria

La gara si apre sotto i migliori auspici con l'apertura del pacco numero 4 della Sicilia, che contiene 0 euro e fa scatenare la musica in studio. Subito dopo, però, la fortuna sembra voltare le spalle a Elena, che individua e perde i 300mila euro. Senza darsi per vinta, la concorrente riesce a pescare il biglietto di "Gennarino", assicurandosi così il jackpot fisso da 7mila euro.

La prima telefonata del Dottore arriva puntuale con un'offerta di 23mila euro, che la marchigiana rifiuta prontamente. Come da manuale, il gioco prosegue con la regola dell'alternanza e poco dopo il Dottore propone un cambio pacco. Elena ci pensa e accetta: scambia il suo pacco 1 con il numero 9, scoprendo poco dopo che all'interno del suo pacco originario si nascondeva la "luce-rtola", l'ironica invenzione di Herbert Ballerina. Davanti a una successiva offerta, però, la concorrente non appare più così convinta del numero e accetta un secondo cambio, optando per il numero 6. Una decisione che si rivela vincente, dato che il 9 conteneva appena 100 euro.

Il finale e il discorso di Stefano De Martino

Dopo aver rifiutato un'ennesima proposta di cambio, il sogno di conquistare il premio massimo svanisce con l'uscita dei 100mila euro. Rimasta in ballo con due soli pacchi, uno da 15mila e l'altro da 10 euro, Elena riceve l'ultima offerta di cambio e decide di accettare per la terza volta in tutta la serata. È a questo punto che Stefano De Martino prende la parola per esprimere tutta la sua ammirazione per la marchigiana: "Questa è una delle partite migliori che abbiamo registrato, perché la concorrente torna a casa diversa da come è arrivata".

La scelta finale si rivela fortunata: nel pacco appena preso ci sono i 15mila euro che, sommati ai 7mila conquistati grazie a Gennarino, le permettono di chiudere la serata con un bottino totale di 22mila euro.