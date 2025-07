Stefano De Martino sul figlio Santiago: “Gli asini mettono al mondo cavalli da corsa”, lo show in arena non è un pacco

Ph. credit: Lorenzo Montanelli

Stefano De Martino ha dato il via al tour delle arene di Meglio stasera summer tour 2025. Ad applaudirlo amici e colleghi dello spettacolo, tra i quali Alessandro Siani, Peppe Lanzetta, Ciro Priello dei Jackal, Vincenzo De Lucia, Fatima Trotta, e, last but not least, il figlio Santiago. Scendendo tra le prime file, al pubblico ha esclamato: "C'è mio figlio stasera, gli asini mettono al mondo i cavalli da corsa, diceva mio padre", mentre il 12enne alzava le mani al cielo per farsi riconoscere. Momento di tenerezza per un papà fiero e grande soddisfazione per il calore della gente che lo ha accolto all'Arena Flegrea di Napoli.

Ha voluto Napoli come tappa di apertura del suo tour estivo e non poteva essere altrimenti. Nel parlare dei suoi esordi ad Amici grazie "all'assunzione di Maria", ironicamente ritratta in un moderno Caravaggio, e di quando faceva il fruttivendolo a domicilio per pagarsi le lezioni di danza come un Billy Elliot di Torre Annunziata, non poteva scegliere pubblico migliore. Tant'è che nel chiamare sul palco la signora Anna, scelta accuratamente tra le prime file per la gag del corteggiamento in auto, c'è stato anche il colpo di scena: "Io sono di Torre Annunziata, tu mi portavi la frutta a casa". Momento Carramba servito.

Stefano De Martino riproduce "L’assunzione di Maria" (Ph. Lorenzo Montanelli)

Ha dimestichezza con il palco, sa intrattenere per quasi due ore con racconti di vita, canti e balli. Un varietà che resiste alle alte temperature di luglio, nonostante camicia bianca e cravatta di ordinanza, e cerca di diventare una festa collettiva dove tutti sono invitati a partecipare. O meglio, una Fiesta, la macchina che gli ha consentito le prime esperienze e poi lo ha portato lontano. E Fiesta ha ricondotto anche al ringraziamento ad Alessandro Siani, un riferimento per quel ballerino di provincia che si affacciava al mondo dello spettacolo con un solo piano b, quello di diventare fisioterapista. Per fortuna in questo non è mai diventato "un ex".

Alla fine hanno vinto i sogni di una mamma, vittima di un bradisismo emotivo, che in lui ha sempre creduto e la voglia di dimostrare che in quel borsone rosa, per il quale veniva bullizzato, c'era molto di più dell'occorrente per imparare a stare sulle punte. De Martino ha sognato in grande ed è riuscito a portare a teatro quasi 5000 persone tutte in una sera, molte delle quali lo seguono nell'access di Rai1 e ormai lo trattano come uno di famiglia.

Stefano De Martino scende tra il pubblico dell’Arena Flegrea (Ph. Lorenzo Montanelli)

"Con Affari Tuoi e questo Tour voglio provare a farvi svagare, a distrarvi dai pensieri che vi affliggono ogni giorno", ha dichiarato dal palco. Gli applausi lo hanno travolto ancora una volta, è ufficiale: lo show in arena non è un pacco.

Il calendario e le tappe del Meglio Stasera Summer Tour 2025

17 luglio Porto Recanati – Arena Beniamino Gigli

19 luglio Palermo – Teatro di Verdura

20 luglio Milazzo – Teatro al Castello di Milazzo

22 luglio Lamezia Terme Loc. Caronte – Anfiteatro Parco Mitoio

24 luglio Palmanova – Piazza Grande

25 luglio Rosolina Mare – Piazzale Europa

27 luglio Marina di Pietrasanta – Teatro La Versiliana

28 luglio Ceriale (Savona) – Rotonda sul Mare

30 luglio Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea

31 luglio Termoli – Arena del Mare 42 15

16 agosto Padula – Parco Monumentale della Certosa di Padula

17 agosto Maiori – Anfiteatro Porto Turistico

18 agosto Gaeta – Arena Virgilio

20 agosto Cirò Marina – Mercati Saraceni – Arena Saracena

22 agosto Capaccio Paestum – Arena dei Templi di Paestum

23 agosto Metaponto (Matera) – Castello di Metaponto

24 agosto Ostuni – Foro Boario

25 agosto Trani – Piazzale Santa Maria Colonna

27 agosto Benevento – Anfiteatro Romano

31 agosto Cagliari – Arena Fiera