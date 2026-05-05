Affari Tuoi, il finale da brivido di Paolo con Gennarino e il pacco nero: lui non rischia e accetta 22mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 5 maggio, la partita di Paolo dall’Emilia Romagna insieme alla compagna Linda. Arriva al tiro finale con Gennarino da un lato e il pacco nero dall’altra: il Dottore offre 22mila euro e lui li accetta. Cosa aveva nel suo pacco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di martedì 5 maggio, la partita di Paolo dall'Emilia Romagna. Nella vita è un appassionato di moto e vende ricambi di auto: stasera gioca con il pacco numero 19 insieme a Linda, la sua compagna e anche madre dei suoi due figli.

La partita di Paolo insieme alla compagna Linda

La partita di Paolo comincia dal pacco della Puglia, che contiene 15mila euro. "Poco male", commenta Stefano De Martino. Il secondo tiro individua 50mila euro, ma dopo si riprende con 200 euro. Fatti fuori 75mila, il tiro peggiore arriva con i 300mila euro contenuti nel pacco della Campania. Il Dottore chiama puntuale e offre 20mila euro: Paolo e Linda però rifiutano. Nel 9 della Calabria c'è il bacco Ballerina e in studio entra Martina Miliddi. I pacchi rossi diminuiscono sempre di più e il romagnolo si rifugia nell'11 della Basilicata, che contiene 0 euro e parte il tormentone "La testa gira".

La partita di Paolo e Linda ad Affari Tuoi del 5 maggio

Il Dottore offre ancora 20mila euro: "Siamo qui per giocare", suggerisce Linda e il compagno le dà ascolto. I due spiegano di essere promessi sposi e a luglio si sposeranno, dunque la partita assume un significato decisamente più impegnativo. I tre tiri successivi si alternano tra pacchi rossi e blu: 50 euro, 20mila e 10mila. Rifiutati 25mila euro, tritano anche l'assegno da 30mila. Il finale di partita si avvicina ma la coppia è decisa a portare a casa un bel gruzzoletto.

Il finale di partita di Paolo che accetta l'offerta

A sei mosse dal finale, i due promessi sposi dicono no anche a 35mila euro, ma il pacco dell'Umbria serve la batosta e sfumano pure i 200mila euro. L'offerta si abbassa sensibilmente ma il protagonista della serata non molla. Colpo di scena: il Dottore offre il cambio e Paolo accetta, scambia il 19 per il 5. Apre il pacco 8 che dentro aveva 100mila euro. Al finale arriva con Gennarino da una parte e con il pacco nero dall'altra. Il Dottore offre 22mila euro e Paolo accetta. Scopre che nel suo pacco aveva Gennarino, mentre il pacco nero valeva 20mila euro.