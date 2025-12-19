Ascolti TV 18 dicembre, chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello

Gli ascolti TV di giovedì 18 dicembre. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha proposto la finale del Grande Fratello, vinta da Anita Mazzotta. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 18 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello

In prima serata, Rai1 ha proposto un nuovo episodio di Un professore 3, la fiction con Alessandro Gassmann. La serie è stata seguita da 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 appuntamento con la finale del Grande Fratello, vinta da Anita Mazzotta, che ha conquistato 1.620.000 spettatori con il 14.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante. La trasmissione ha interessato 809.000 spettatori pari al 6.3% di share. Rai3 ha proposto Splendida cornice, il people show condotto da Geppi Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, che ha registrato 960.000 spettatori con il 6.4% di share. Italia1 ha trasmesso Supercoppa Italiana Live, che ha interessato 4.107.000 spettatori con il 20.3% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio che ha registrato 753.000 spettatori con il 5.8% di share. Tv8 ha proposto il film Sei giorni, sette notti che è stato seguito da 488.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove in onda il film Non sono pronta per Natale che è stato seguito da 395.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7, il film Il processo di Norimberga ha interessato 552.000 spettatori con il 3.7% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Giovedì 18 dicembre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.469.000 spettatori con il 21.1% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.436.000 spettatori pari al 21.1% di share.