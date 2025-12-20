Caos a Ballando dopo l’esibizione di Magnini: il pubblico rumoreggia contro Lucarelli, cosa è successo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momenti concitati in studio a Ballando con le stelle durante la serata finale. A scatenare il confronto è stata l’esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, accolta con grande entusiasmo dal pubblico in sala ma giudicata in modo più moderato da parte della giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che si sono fermati al voto di 8. Una scelta che non è passata inosservata e che ha acceso immediatamente gli animi.

Le polemiche dopo l'esibizione di Magnini

Dopo la performance del nuotatore e della sua maestra di ballo, la giuria ha espresso i propri giudizi: Ivan Zazzaroni ha assegnato un 9, mentre Fabio Canino e Carolyn Smith hanno premiato l’esibizione con il massimo dei voti, 10. A spiccare, però, sono stati proprio gli 8 di Lucarelli e Mariotto, che hanno provocato una reazione immediata in studio, tra mormorii e proteste. A prendere per primo la parola è stato Matteo Addino, tribuno del popolo, che ha sottolineato l’alto livello tecnico dell’esibizione: “Non è possibile”, ha esclamato, mettendo in discussione la valutazione ricevuta dalla coppia. Poco dopo è intervenuta anche Sara Di Vaira, che ha difeso apertamente Magnini e Tripoli: “La giuria deve essere perfetta, siamo alla finale, loro hanno fatto un’esibizione senza errori, dovevano prendere il massimo”.

L'intervento di Selvaggia Lucarelli e la reazione del pubblico

Di fronte alle contestazioni, Selvaggia Lucarelli ha provato a spiegare la sua scelta, ribadendo il senso del suo voto: “Non mi sembra si possa dare un voto sul singolo errore, non possiamo continuare a dare tutti 10 a tutti, qualcuno deve vincere questo programma”. Parole che non hanno convinto il pubblico in studio, che ha rumoreggiato manifestando apertamente il proprio dissenso.

Magnini e Tripoli durante l’esibizione

A chiudere la discussione è stato lo stesso Filippo Magnini, che ha scelto di rispondere con grande lucidità, dimostrando quanto il percorso a Ballando con le stelle lo abbia cambiato: “Dico solo una cosa che mi ha insegnato questo programma, io penso di aver finito in un modo diverso da come sono partito, un mese fa mi sarei arrabbiato, ma bisogna accettare il voto con il sorriso”.