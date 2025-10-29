Lutto per Andrea Delogu, è morto il fratello Evan a 18 anni

Andrea Delogu è stata colpita da un drammatico lutto: nelle ultime ore il fratellastro, Evan Oscar Delogu, è stato vittima di un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini, ed è morto. Il ragazzo, che da poco aveva compiuto 18 anni, era in sella alla sua moto Benelli questo pomeriggio quando ha perso il controllo del mezzo: Il Resto Del Carlino fa sapere che l'impatto contro un palo della luce gli è stato fatale.

La dinamica dell'incidente di Evan Oscar Delogu

Il Resto del Carlino fa sapere la dinamica del terribile incidente che si è verificato nelle prime ore del pomeriggio oggi, mercoledì 29 ottobre, a Bellaria, in provincia di Rimini. Evan Oscar Delogu, da poco maggiorenne, stava percorrendo a bordo della sua moto, Benelli 750, il rettilineo di Via Vittor Pisani quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, per cause ancora da verificare, si è schiantato contro un palo della luce. L'impatto è stato fatale, nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco. Il quotidiano fa sapere che l'intervento del 118 è stato immediato, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare: Evan Oscar Delogu è morto sul colpo. La salma ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le parole del padre di Andrea Delogu, Walter: "Voglio ricordarlo così"

Con un post su Facebook, il padre Evan Delogu ha commentato il drammatico lutto che sta vivendo insieme alla sua famiglia. Walter Delogu, a corredo di una foto del giovane, ha scritto: "Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà, e tua mamma". Al momento la conduttrice televisiva e attuale concorrente di Ballando con le stelle, Andrea Delogu, non ha commentato la vicenda, preferendo il silenzio sui social.