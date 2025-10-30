Milly Carlucci sulla morte del fratello di Andrea Delogu: “Disgrazia agghiacciante, stiamo soffrendo tutti”

Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu: “Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è una cosa agghiacciante”. Anche Alberto Matano ha espresso la sua vicinanza ad Andrea: “Evan per lei era come un figlio”.

Milly Carlucci ha espresso il suo sincero dolore per il terribile lutto che ha colpito Andrea Delogu. Il fratello della concorrente di Ballando con le stelle è morto a soli 18 anni a causa di un incidente in moto avvenuto a Bellaria, in provincia di Rimini. Carlucci è intervenuta nel corso della puntata de La vita in diretta di giovedì 30 ottobre. Nel programma condotto da Alberto Matano, ha confidato: "Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l'ha colpita è ovviamente una cosa che ci agghiaccia. È agghiacciante".

Le parole di Milly Carlucci per Andrea Delogu. La conduttrice ha dichiarato: "Ieri è stata una giornata tristissima. C'è stato un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. Ieri ci siamo sentite, non riesco neanche a immaginare cosa possa provare Andrea in questo momento. Lei, ovviamente, non è davanti alla televisione ora, ma noi tutti, uno per uno, l'abbiamo inondata di messaggini e di solidarietà. Le siamo veramente vicini". E ha concluso:

La disgrazia, il lutto che l'ha colpita è ovviamente una cosa che ci agghiaccia. È agghiacciante. La vita è piena di tranelli. Mentre sei per la tua strada, capitano cose che non si possono nemmeno immaginare. La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello, è qualcosa di inenarrabile. La crudeltà del nostro mestiere è che dobbiamo andare avanti. Andiamo in onda, come circensi, con il sorriso stampato, qualunque cosa succeda. Vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza di un momento di evasione.

Alberto Matano: "Per Andrea Delogu, Evan era come un figlio". Anche Alberto Matano si è ritagliato il tempo per fare sentire ad Andrea Delogu la sua vicinanza. Il giornalista ha spiegato: "Noi ci occupiamo di casi di cronaca, sono fatti che attraversano tutti noi. Ma questa notizia ci attraversa in modo particolare. Riguarda una persona a cui vogliamo un bene speciale. Evan Delogu ha perso la vita. Siamo costernati e addolorati". Quindi ha confidato che Evan e Andrea avevano tanti progetti insieme:

Siamo vicini ad Andrea. È una mia cara amica, lei e Evan erano due gocce d'acqua. Per Andrea, Evan era come un figlio. Il progetto era che sarebbe venuto a Roma a studiare e Andrea si sarebbe occupato di lui. Tutto questo non potrà avvenire. Io so che amore era lui per Andrea. Facciamo arrivare il nostro amore ad Andrea, non si può perdere la vita in questo modo a 18 anni.

Il fratello di Andrea Delogu è morto a causa di un incidente in moto. Evan Oscar Delogu è morto ieri, mercoledì 29 ottobre. Aveva solo 18 anni. Si trovava a Bellaria, in provincia di Rimini, quando ha perso il controllo della sua moto. L'impatto con alcuni pali della luce è stato fatale. Nonostante i tempestivi soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Sui social il dolore del padre Walter Delogu, che ha descritto Evan come un ragazzo estremamente responsabile. Studiava e lavorava per poter provvedere da solo ai suoi bisogni. Inoltre, non si tirava mai indietro quando si trattava di aiutare i genitori nelle faccende di casa. Evan era molto legato anche alla sorella Andrea Delogu, che sui social lo definiva "Il ragazzo più bello del mondo". Alcuni membri del cast di Ballando con le stelle hanno espresso la loro vicinanza ad Andrea in questo momento di dolore.