Vicini ad Andrea Delogu per la morte del fratello, i messaggi in Rai: oggi Milly Carlucci sarà a La vita in diretta

Tutto il mondo della televisione si stringe attorno al dolore di Andrea Delogu e della sua famiglia dopo la morte di Evan Delogu che ha perso la vita in un incidente a soli 18 anni. Il fratello della conduttrice era in sella alla sua motocicletta quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della luce: stando alle ricostruzioni, l'impatto è stato fatale e il ragazzo è morto sul colpo. A rompere il silenzio in queste ore è stato il padre, Walter, che ha ricordato il figlio con diversi post su Facebook. Tra social e tv, tutti i colleghi e amici della conduttrice le hanno dedicato parole d'affetto. Milly Carlucci, fanno sapere a Fanpage.it, esprimerà la sua vicinanza alla concorrente di Ballando con le stelle nel collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano oggi.

La vicinanza dal cast di Ballando con le stelle: Milly Carlucci attesa da Matano

Fanpage.it ha appreso che Milly Carlucci esprimerà la sua vicinanza ad Andrea Delogu nel collegamento con Alberto Matano, a La vita in diretta, programmato per oggi, giovedì 30 ottobre. Altri protagonisti di Ballando con le stelle hanno aggiornato i loro profili social per dedicare un pensiero alla loro collega. Tra questi Barbara D'Urso che in una story ha scritto: "Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo, Andrea". E Rossella Erra: "Accanto a te con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te. Mia cara Andrea". Anche Fabio Fognini ha pubblicato una story dedicata alla compagna di avventura nel talent – "A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini", ha scritto – così come Filippo Magnini.

Antonella Clerici ed Eleonora Daniele aprono i programmi con un messaggio per Delogu

Alcune conduttrici televisive questa mattina hanno aperto i loro programmi con un pensiero rivolto alla collega. Antonella Clerici, dopo essere entrata in studio a È sempre Mezzogiorno, ha dichiarato: "Apro la puntata mandando un grande abbraccio da parte mia e di tutti noi alla mia amica e collega Andrea Delogu che come avrete sentito o letto ha perso suo fratello giovanissimo a soli 18 anni per un incidente stradale, così all'improvviso. Le mandiamo un abbraccio. Anche voi a casa che le volete bene, fa la conduttrice da tanti anni, è una ragazza speciale, stiamole vicino mandandole tutto il nostro affetto. Un abbraccio forte ad Andrea e alla sua famiglia".

Anche Eleonora Daniele ha rivolto un pensiero ad Andrea Delogu facendo "le condoglianze di tutti quanti noi, della nostra redazione di Storie Italiane con grande vicinanza e affetto". Anche Salvo Sottile e Alba Parietti hanno aggiornato i loro profili social con un messaggio dedicato alla collega.