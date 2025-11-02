Mara Venier apre Domenica In con un messaggio per Andrea Delogu, le parole della conduttrice

Anche Mara Venier ha voluto mandare un messaggio in diretta ad Andrea Delogu, la conduttrice che negli ultimi giorni ha subito la scomparsa improvvisa del fratello. In apertura di Domenica In ha fatto una dedica alla collega.

Anche Mara Venier ha voluto mandare un messaggio in diretta ad Andrea Delogu, la conduttrice che negli ultimi giorni ha subito la scomparsa improvvisa del fratello per un incidente motociclistico e sta affrontando un lutto durissimo, che si intreccia inevitabilmente anche con i suoi impegni televisivi.

Il messaggio di Mara Venier

Pochi minuti dopo aver salutato il suo pubblico di Domenica In, la conduttrice ha aperto una parentesi proprio dedicata a Delogu: “Prima di cominciare, io voglio mandarti un grande abbraccio e dirti che ti voglio bene, Andrea Delogu”. Poche parole per mostrare alla conduttrice la vicinanza necessaria in questo momento complesso.

Il cordoglio di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Già nella serata di ieri Milly Carlucci aveva inviato l'abbraccio collettivo della squadra di Ballando con le Stelle ad Andrea Delogu, ovviamente assente dalla puntata del programma di cui è concorrente. La conduttrice, che aveva al suo fianco l'insegnante di ballo Nikita Perotti, non ha potuto chiarire se Delogu tornerà nel programma. Il suo futuro è ancora in forse e al momento sarebbe prematuro provare a capire se abbia intenzione oppure no di continuare la sua avventura. “Andrea, se sei davanti al televisore, o qualcuno potrà riportarti queste parole, quello che ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo pretese di riuscirci. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso, e ti aspettiamo a braccia aperte per tornare a farti sorridere”. Queste le parole di Carlucci.

Leggi anche Lutto per Andrea Delogu, Rai prolunga la sospensione de La Porta Magica in segno di rispetto

La porta magica sospeso dalla Rai

Nei prossimi giorni la situazione assumerà dei tratti più definiti, ma solo quando Delogu avrà deciso in che modo provare, se pure lentamente, a ripartire. Il suo programma di Rai2 La porta magica, intanto, resterà sospeso per l'intera settimana. Nel frattempo Carlucci ha lasciato intendere che le porte del programma per lei sono aperte, senza fornire ulteriori chiarimenti in merito a quello che il regolamento prevederebbe in situazioni di questo tipo. La sensazione è che in settimana questo nodo, al momento non prioritario, verrà sciolto.