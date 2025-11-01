Lutto per Andrea Delogu, Rai prolunga la sospensione de La Porta Magica in segno di rispetto

La Rai ha deciso di sospendere per tutta la prossima settimana la messa in onda del programma La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu, a causa del grave lutto che ha colpito la conduttrice. La scelta arriva segno di rispetto e di comprensione verso il momento di dolore che la famiglia Delogu sta attraversando, dopo la tragica morte del fratello Evan Oscar Delogu.

Il programma, trasmesso su Rai 2, aveva già visto la sospensione delle puntate del 30 e 31 ottobre. Ora, come apprende Fanpage. l'azienda ha scelto di tenere ferma la trasmissione del pomeriggio di Rai2 per tutta la prossima settimana, fino a nuovo ordine. Solo nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 ottobre, si sono infatti celebrati i funerali di Evan, fratello della conduttrice scomparso a seguito di un incidente motociclistico.

Milly Carlucci e le parole di vicinanza a Delogu

Tra i tanti messaggi di solidarietà rivolti ad Andrea Delogu, spicca quello di Milly Carlucci, che ha scelto di manifestare il proprio cordoglio parlando in due circostanze diverse del dramma che ha colpito la collega e concorrente di Ballando con le Stelle insieme a Nikti Perotti, presente per altro ai funerali di Evan in segno di vicinanza ad Andrea Delogu. "Noi le siamo veramente vicini", ha detto Carlucci richiamando la durezza del mestiere televisivo: “Il nostro compito è offrire un momento di leggerezza – anche quando il cuore è pieno di tristezza.” Rispetto a un ipotetico ritorno in onda di Delogu, Carlucci ha lasciato intendere che ora come ora sarebbe assolutamente inutile fare previsioni. Di certo Delogu non ci sarà nella puntata di sabato 1 novembre, ma bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se deciderà o meno di rientrare.

La morte di Evan Delogu e i funerali in provincia di Rimini

Il 29 ottobre 2025, Evan Oscar Delogu, fratello di Andrea, ha perso la vita in un grave incidente stradale mentre era a bordo di una moto Benelli 750 nella zona di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Secondo le ricostruzioni ufficiali, ha perso il controllo del veicolo, urtando un palo della luce e poi un secondo, con conseguenze tragiche. Il 31 ottobre si sono celebrati i funerali a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Presenti centinaia di persone per l'ultimo saluto al ragazzo.