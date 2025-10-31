Il programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice, quando torna in onda La Porta Magica

Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice. Dopo la morte di suo fratello Evan, la Rai ha cambiato il palinsesto: ecco cosa andrà in onda oggi, venerdì 31 ottobre, al posto di La porta magica e quando è prevista la nuova puntata.

La porta magica, il programma televisivo in onda nel pomeriggio di Rai2, è stato momentaneamente sospeso a causa del lutto che ha colpito la conduttrice. Lo scorso mercoledì è morto il fratello di Andrea Delogu, Evan, che aveva solo 18 anni, in un drammatico incidente stradale. Per questo motivo la Rai è stata costretta a cambiare programmazione del pomeriggio di Rai2 per sostituire la trasmissione da lei condotta.

Stop a La porta magica oggi, cosa andrà in onda al suo posto

Ieri, giovedì 30 ottobre, e oggi, venerdì 31 ottobre, La porta magica non va in onda: il programma di Andrea Delogu, trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 17 su Rai2, è stato momentaneamente sospeso a causa del lutto che ha stravolto la famiglia Delogu. Oggi, dalle ore 17, è programmata una nuova puntata della fiction francese Candice Renoir, la stessa trasmessa ieri allo stesso orario.

Stando a quanto riporta la programmazione di GuidaTv Rai, La porta magica dovrebbe tornare regolarmente in onda da lunedì 3 novembre 2025, salvo imprevisti.

Cosa succederà sabato a Ballando con le stelle?

Intanto, il cast di Ballando con le stelle, compresa la conduttrice Milly Carlucci, si è stretto attorno al dolore di Andrea Delogu, concorrente del talent show. Fino ad ora, non è stata avanzata alcuna ipotesi circa la possibilità che torni a ballare nella puntata di sabato 1 novembre e in generale. La logica televisiva impone al programma di andare avanti, e con ogni probabilità la gara potrebbe svolgersi senza la Delogu. Nessuna conferma o informazione a tal riguardo è arrivata fino ad ora: oggi, venerdì 31 ottobre 2025, si svolgeranno i funerali per Evan Delogu nel cimitero di Bellaria, in provincia di Rimini, città nella quale viveva il ragazzo insieme ai genitori. Per la conduttrice, ora, "è un momento devastante", ha dichiarato a La Repubblica.