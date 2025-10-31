Milly Carlucci sul ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: “La vita ci dirà cosa succede”

Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu nei giorni scorsi. Ancora prematuro parlare delle scelte di Delogu rispetto alla futura partecipazione al programma: “Le siamo vicini e per il momento questo è tutto”.

Milly Carlucci torna a parlare della prossima puntata di Ballando con le Stelle, quella che andrà in onda sabato 1 novembre su Rai1, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu, che piange in queste ore la morte improvvisa del fratello Evan, scomparso due giorni fa a seguito di un incidente stradale.

La puntata di Ballando con le Stelle del 1 novembre

Ospite in collegamento a La Volta Buona, Carlucci ha inizialmente raccontato quelli che saranno gli elementi principali a condimento della puntata del 1 novembre, che darà seguito ai filoni di questa edizione che vedono in particolare alcuni concorrenti in conflitto con le opinioni dei giurati. Queste le parole di Carlucci:

Intanto il clima è caldo perché ognuno dei nostri concorrenti ritiene di avere qualche sassolino dalla scarpa da togliersi contro la giuria. E lo fanno ognuno col proiprio carattere, c'è veemenza, passione e volontà di vedere riconosciuto il duro lavoro che si fa qui. Però la giuria ha diritto di esprimere un'opinione perché sennò che ci sta a fare. Ci sono donne di grande carattere, da Barbara a Selvaggia, Marcella. Noi abbiamo un palcoscenico libero dove ognuno può parlare e dire la sua. Poi in questa serata vedremo due grande protagoniste come ballerine per una notte, Pandolfi e Gerini. Sarà un caleidoscopio di emozioni che partirà dallo spareggio iniziale tra Coriandoli e Convertini. Vedremo cosa accadrà.

Le parole sul lutto di Andrea Delogu

Milly Carlucci non ha toccato il tema legato ad Andrea Delogu, di cui aveva già parlato nella puntata de La Vita in Diretta del 30 ottobre, ma negli stessi minuti in cui si celebravano i funerali di Evan Delogu, Caterina Balivo non ha potuto non chiedere alla conduttrice un ulteriore pensiero sulla vicenda: "Da parte nostra l'abbiamo sentita subito, c'è l'abbraccio e la condivisione di un dolore incommensurabile, come si può gestire una tragedia di questo genere. Le siamo vicini e per il momento questo è tutto. Affetto e condivisione e poi la vita ci dirà cosa succede".

L'assenza di Andrea Delogu nella puntata del 1 novembre di Ballando con le Stelle appare quindi scontata, nonostante Carlucci non si soffermi su questo aspetto. A La Vita in Diretta aveva parlato del dovere di andare avanti per chi fa questo tipo di lavoro, ma al momento è impossibile capire se l'avventura di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle proseguirà nelle prossime settimane o se il suo percorso si interromperà prematuramente in virtù della grave perdita. Appare evidente che nella puntata del 1 novembre ci sarà un pensiero a lei rivolto e che arriveranno maggiori dettagli solo nei giorni successivi.

La Rai sospende La porta magica fino a lunedì

Intanto la Rai ha scelto di sospendere la messa in onda delle previste puntate de La porta magica, il programma condotto tutti i pomeriggi su Rai2 proprio da Delogu. La decisione riguarda al momento le puntate di giovedì e venerdì 30 e 31 ottobre, ma la guida Tv prevede il ritorno in onda del programma per lunedì 3 novembre. Che questa decisione sia confermata o meno, si tratterà di puntate registrate all'inizio di questa settimana, precedentemente alla scomparsa di Evan Delogu.