Andrea Delogu dopo la morte del fratello: “È un momento devastante”, con lei l’amica Ema Stockholma

Sono cariche di dolore le prime parole di Andrea Delogu dopo la morte del fratello Evan, di soli 18 anni. La conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, sta vivendo un momento che definisce “devastante”. Intorno a lei si è stretta la Rai e l’intero cast di Ballando con le stelle. A sostenerla nel suo viaggio verso casa per partecipare ai funerali del fratello c’è l’amica Ema Stockholma.

Sono cariche di dolore le prime parole di Andrea Delogu dopo la morte del fratello Evan. La conduttrice, concorrente dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, è stata raggiunta dalla drammatica notizia della scomparsa del giovane poco dopo la fine dell’ultima diretta del talent show condotto da Milly Carlucci. “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”, ha dichiarato a Repubblica che l’ha intercettata durante il ritorno nel luogo in cui è cresciuta, a Bellaria, in Emilia Romagna. Accanto a lei, a sostenerla in uno dei momenti più difficili della sua vita, c’è l’amica Ema Stockholma, da anni irrinunciabile pilastro nella vita di Andrea.

Evan si sarebbe dovuto trasferire a Roma, Andrea Delogu si sarebbe occupata di lui

Per Andrea, Evan era come un figlio. Sui social lo aveva definito “il fratello più bello del mondo” e il progetto era che il giovane, appena possibile, si trasferisse a Roma affinché fosse la sorella maggiore a seguirlo. Gli anni di differenza tra loro – 43 anni Andrea, appena 18 Evan – avevano fatto in modo che la conduttrice Rai adottasse nei suoi confronti quell’aria materna che l’aveva spinta, qualche anni fa, a realizzare un corto sociale. Un modo per avvicinarsi al mondo del fratello, per comprenderlo meglio.

Il cast di Ballando con le stelle si è stretto intorno ad Andrea Delogu

Intanto, il cast di Ballando con le stelle, la conduttrice Milly Carlucci e l’intera Rai si sono stretti intorno ad Andrea. Non è stata avanzata alcuna ipotesi circa la possibilità che la conduttrice torni a ballare nello show del sabato sera di Rai1. Comprensibilmente, in un momento carico di così tanto dolore, questo sarà l’ultimo dei pensieri su cui fermarsi a riflettere. I suoi compagni d’avventura a Ballando hanno formato un cordone di protezione intorno a Delogu, con l’obiettivo di farle sentire tutto il sostegno che merita. L’intera produzione è sotto choc, la stessa Milly ha ammesso di essere “agghiacciata” di fronte a questo lutto così ingiusto. La logica televisiva impone al programma di andare avanti. Senza Andrea con ogni probabilità, almeno al momento. Questo, per la conduttrice, è il momento del silenzio, quello del dolore che toglie la voce. I funerali di Evan saranno celebrati oggi 31 ottobre.