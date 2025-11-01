Andrea Delogu assente a Ballando con le stelle, le lacrime nella voce di Milly Carlucci: “Ti aspettiamo”

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda il 1° novembre è stata la prima dopo la tragica morte di Evan, il fratello di Andrea Delogu. Com’è comprensibile, Andrea ha scelto di non essere in studio, e Milly Carlucci, con la voce rotta dall’emozione, ha voluto inviarle un messaggio perché le arrivasse tutto l’affetto suo e della squadra del programma.

Dopo la drammatica morte di Evan, fratello di Andrea Delogu, Ballando con le stelle è tornato regolarmente in onda sabato 1° novembre. Com’è comprensibile, la conduttrice de La porta magica ha scelto di non essere in studio. Solo poche ore prima erano stati celebrati i funerali del fratello — morto a soli 18 anni — e Andrea è rientrata a Bellaria Igea Marina, dove vive la sua famiglia, per stare accanto ai suoi cari. A sostenerla durante le esequie c’erano l’amica Ema Stokholma e Nikita Perotti, suo maestro a Ballando e grande amico. Nikita ha partecipato ai funerali in rappresentanza del gruppo del programma e, nel corso della puntata andata in onda in serata, è stato chiamato sul palco da Milly Carlucci per mandare insieme a lei un messaggio ad Andrea.

Le parole di Milly Carlucci per Andrea Delogu

Accanto a Nikita, Milly Carlucci ha guardato dritto in camera per rivolgersi al pubblico e ricordare il dolore che ha colpito Andrea. Con la voce rotta dall’emozione, ha detto: “Non ci sono parole per lenire un dolore così grande e non abbiamo la pretesa di poter dire nulla che ti sia utile, ma sappi che ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte per farti sorridere”.

La morte di Evan, fratello di Andrea Delogu

Evan Oscar, il fratello diciottenne di Andrea Delogu, è morto in un incidente stradale mercoledì 29 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della moto a bordo della quale stava viaggiando. Per Andrea, Evan era come un figlio, data anche la grande differenza d’età che li separava. A breve il ragazzo avrebbe dovuto trasferirsi da Bellaria a Roma, la città dove vive la sorella maggiore, dive sarebbe stata Andrea a prendersene cura. La conduttrice Rai ha partecipato ai funerali in silenzio, circondata dall’affetto dei genitori e dell’intera comunità cittadina, stretta intorno al dolore della famiglia Delogu.