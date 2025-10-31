I funerali di Evan Delogu, al fianco di Andrea anche Ema Stokholma e Nikita Perotti

I funerali di Evan Delogu, morto a 18 in un incidente stradale, centinaia di persone si sono ritrovate al rito ortodosso per l’ultimo saluto al fratello della conduttrice, sostenuta anche dalla sua migliore amica e dall’insegnante che la segue da settimane a Ballando con le Stelle.

Si sono svolti nel pomeriggio a Bellaria Igea Marina i funerali di Evan Oscar Delogu, il ragazzo di 18 anni morto nell’incidente in moto di mercoledì 29 ottobre. Nel piccolo cimitero del paese, centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia, travolta da un dolore improvviso e inspiegabile.

Il rito ortodosso e la bara bianca

Come racconta Il Corriere di Bologna, Evan Delogu è stato salutato con un rito ortodosso, accompagnato dal canto sommesso del sacerdote e i fiori bianchi a coprire la bara. Accanto al feretro, la famiglia: la mamma, il papà Walter, le sorelle Andrea e Barbara. “Evan aiutava suo padre sulla terra, ora aiuterà Dio lassù,” ha detto il sacerdote, rivolgendosi alla famiglia con voce rotta. Un momento di grande commozione è arrivato quando, al termine della funzione, si è sentito il suono di una sirena: un tributo del 118 al padre di Evan, volontario del soccorso.

Andrea Delogu, ai funerali anche Nikita Perotti

Durante la cerimonia, Andrea Delogu non ha trattenuto le lacrime. Accanto a lei, l’amica Ema Stokholma le ha tenuto la mano per tutto il tempo. Presente anche Nikita Perotti, il ballerino che accompagna Andrea a Ballando con le Stelle, che le ha offerto supporto e vicinanza in un momento così devastante. Nel pomeriggio era arrivato anche il messaggio di cordoglio di Milly Carlucci, che in diretta a La Volta Buona le aveva inviato l'abbraccio di tutta la squadra di Ballando con le Stelle.

L’omaggio degli amici e il gesto del padre

Gli amici di scuola di Evan, compagni dell’Istituto Alberghiero di Rimini, hanno portato fiori bianchi e un cartellone con la sua moto, la stessa che tanto amava e che purtroppo gli è costata la vita. Il padre ha annunciato di volerla vendere, perché troppo difficile anche solo guardarla. Durante il rito, come vuole la tradizione ortodossa attraverso un gesto simbolico che rappresenta il legame che continua tra chi resta e chi se ne va,, è stato spezzato un dolce e condiviso un bicchiere di vino.