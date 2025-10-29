Andrea Delogu e l’amore per il fratello Evan raccontato sui social: “Lui è il più bello del mondo”

Evan Delogu è morto a causa di un incidente in moto. Aveva 18 anni. La sorella Andrea Delogu ha sempre protetto quel fratello che non amava le luci dei riflettori. Tuttavia, di tanto in tanto, la conduttrice lasciava trapelare sui social stralci del loro rapporto, da cui emergeva un legame fortissimo.

La famiglia di Andrea Delogu è stata colpita da una terribile tragedia. Evan Oscar Delogu è morto a soli 18 anni a causa di un incidente in moto. Sia la nota conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle, che Evan sono figli dello stesso padre, Walter Delogu, ma di madri diverse. Andrea ha sempre protetto il fratellino che non amava apparire. Solo di rado ha lasciato trapelare sui social stralci del loro rapporto, lasciando emergere un legame fortissimo.

Evan Delogu nelle foto della sorella Andrea

Andrea Delogu e il legame con il fratello Evan. In un post pubblicato solo qualche mese fa, precisamente lo scorso 23 giugno, Andrea Delogu ha condiviso alcuni scatti che ritraevano la sua famiglia. Tra le foto anche quelle del fratello Evan. In uno scatto, il giovane la attendeva davanti casa. Nell'altra si stringeva a lei in un abbraccio. E poi un video in cui Andrea Delogu era in sella alla moto con suo fratello. Ad accompagnare gli scatti, una dedica per Evan: "Mio fratello è il più bello del mondo". La conduttrice, poi, spiegava di non poterlo taggare perché altrimenti si sarebbe arrabbiato, ma concludeva ribadendo: "Dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto".

Il dolore di Walter Delogu per la morte del figlio Evan. Walter Delogu, padre di Evan, ha espresso il suo dolore in un post pubblicato su Facebook: "Il cuore a volte batte anche se è morto". E ha ringraziato tutti coloro che stanno esprimendo il proprio sostegno alla famiglia Delogu in un momento di grande sofferenza come questo. Quindi ha pubblicato una foto che ritrae Evan sorridente: "Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà, tua mamma e tua sorella Andrea".

La dinamica dell'incidente. Secondo i primi dettagli emersi, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre. Evan Delogu si trovava a Bellaria in via Vittor Pisani quando avrebbe perso il controllo della sua moto e avrebbe concluso la sua corsa contro alcuni pali della luce. Inutili i soccorsi.