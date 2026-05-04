Antonella Elia litiga con Alessandra Mussolini al GF Vip e dà le testate alla porta: “È un incubo”

Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno litigato di nuovo. Al Grande Fratello Vip è esplosa la tensione tra le due concorrenti. Il motivo del contendere, i trucchi dell’ex ragazza di Non è la Rai.

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Si continua a litigare nella casa del Grande Fratello Vip. Anche la mattinata di lunedì 4 maggio è stata all'insegna delle discussioni. Il motivo del contendere di oggi sono i trucchi. Alessandra Mussolini, infatti, si è accorta che una delle panchine presenti nell'area trucco era occupata dai prodotti cosmetici di Antonella Elia. Così, dopo essersi lamentata di questo ingiusto privilegio, li ha spostati.

La reazione di Antonella Elia non si è fatta attendere. La concorrente ha manifestato subito la sua insofferenza: "Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo. Ma ci si può svegliare e subire l'attacco di quella. Cosa devo fare? Do le testate alla porta". E così ha fatto tra un "ahia" e l'altro. Intanto, Alessandra Mussolini girava per casa lamentandosi di Antonella. In cucina ha incontrato Marco Berry che ha perso la pazienza: "Ma piantala". E ha aggiunto: “Sei gelosa, invidiosa, banale”. E le ha consigliato di stare lontana dal gruppo se preferisce che nessuno metta mai in dubbio le sue azioni.

Antonella Elia se l'è presa poi con Francesca Manzini, che negli ultimi giorni ha ricucito il rapporto con Alessandra Mussolini. L'ha accusata di non essere in grado di comprendere le persone: "Non capisci una mazza". Ma la gieffina ha rivendicato la sua libertà di avvicinarsi a chi preferisce. L'ex ragazza di Non è la Rai è rimasta ferma sulla sua convinzione: “È incapace di capire le persone da mettersi vicino”. Manzini, tuttavia, è convinta che Antonella Elia abbia fatto di peggio rispetto a quanto fatto da Alessandra Mussolini.

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Infine, Antonella ha invitato Francesca ad aprire gli occhi e a non fidarsi di Alessandra: “Quella aizza, naviga nel torbido”. E ha aggiunto: “Questa ti ha massacrato dal giorno uno! Apri gli occhi rotondi! Sei stata il suo zimbello per due mesi!”. Adriana Volpe si è detta d'accordo con Elia e a Francesca Manzini ha detto: “Tu fai in modo che lei inietti ancora il suo veleno, tu la ascolti. Evitiamo che lei abbia la possibilità che punti qualcuno, è un cecchino!”.