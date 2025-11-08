Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle 2025: Milly Carlucci spiega come e quando

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello Evan, avvenuta lo scorso 29 ottobre in un incidente in moto. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci in apertura della puntata dell'8 novembre, insieme a Nikita Perotti. Ecco quale è la data del rientro e la modalità.

All'inizio della puntata dell'8 novembre, Milly Carlucci ha presentato le coppie in gara e ha chiamato al centro del palco Nikita Perotti. La conduttrice ha mandato un abbraccio ad Andrea Delogu e ha annunciato ufficialmente che la concorrente rientrerà in gara dopo la morte del fratello, in seguito alla quale ha scelto di allontanarsi dal programma. "La settimana prossima Nikita e Andrea tornano in pista", ha spiegato al pubblico.

Andrea Delogu e Nikita Perotti torneranno quindi a gareggiare nella prossima puntata, in onda sabato 15 novembre su Rai1. La conduttrice ha spiegato le modalità: la coppia dovrà affrontare uno spareggio con le ultime due coppie che stasera, sabato 8 novembre, arriveranno in fondo alla classifica della puntata.

Fino a questo momento il ritorno in gara di Andrea Delogu era solo una ipotesi e non c'era nulla di confermato, dal momento che la diretta interessata si era chiusa nel dolore della perdita. Il cast di Ballando con le Stelle le aveva fatto sentire tutto il suo affetto, a cominciare dal partner di ballo Nikita e dalla conduttrice, che si era detta "agghiacciata" di fronte a una morte così ingiusta. "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla", sono state le prime parole della ballerina a Repubblica dopo il lutto inaspettato che l'ha colpita. Il fratello Evan aveva 18 anni e ha perso la vita in un incidente in moto. Tra loro, nonostante la differenza d'età, uno stretto legame d'affetto e Delogu l'aveva definito "il fratello più bello del mondo".