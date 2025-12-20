Programmi tv
Selvaggia Lucarelli furiosa con Colombari e Favilla alla finale di Ballando: “Vi metterei le mani addosso”

Alla finale di Ballando, Selvaggia Lucarelli durissima sulla prova della coppia: “Avete fatto un cammino perfetto, ma non si può arrivare in finale con una roba così”.
A cura di Andrea Parrella
È la finale di Ballando con le stelle, ma lo spazio per la polemica c'è ancora. A scatenarla è, in particolare, la prova di Martina Colombari e Luca Favilla. La coppia, dopo il ripescaggio a inizio puntata, è rientrata in gara esibendosi per la finale con una prova che ha esaltato il pubblico, ma molto meno la giuria. In particolare Selvaggia Lucarelli, che a fine esibizione ha pesantemente contestato i due con parole forti: "Vi metterei le mani addosso".

Lucarelli fa a pezzi Colombari e Favilla

Tutto è successo alla fine dell'esibizione della coppia, quando la parole è andata ai giudici e a prendere la parola è stata proprio Lucarelli: "Che vi devo dire, sono furibonda, nel senso che bello senz'anima, tutto prese. Col potenziale di Martina, questa roba qui era fiacca, non era roba da finale. Martina tu sei arrivata a un livello tale che stasera mi aspettavo da te le scintille e questo era un mortaretto. Non si può arrivare in finale con una roba così, eseguita anche parzialmente bene". Lucarelli quindi ha aggiunto: "Come coppia siete stati impeccabili, il percorso più pulito di tutti, senza condizionamenti, arrivate qui con questa roba moscia… vi metterei le mani addosso. Un'occasione persa".

L'opinione di Guillermo Mariotto

Il pubblico ha rumoreggiato contro il parere drastico di Lucarelli e subito dopo di lei è arrivato il turno di Mariotto, che si è detto in parte d'accordo con la collega, pur aggiungendo di avere visto nell'esibizione dei due qualche traccia di bellezza: "Ok, sono d'accordo, ma c'è stato un momento, che non so se l'avete visto, in cui lei si è buttata dietro con le mani alzate ed è stata bella senz'anima. Mi ha comprato con quella mossa. Io non sono di quelli che contano i passi fatti bene, tu non sei bella senz'anima, ma bella e con un'anima incredibile". 

