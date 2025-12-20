Ballando con le Stelle, Paolo Belli a Matteo Addino dopo l’eliminazione: “Non avrei accettato se ci avessi salvati”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il primo atto della finale di Ballando con le Stelle si consuma nei primi minuti di trasmissione. Milly Carlucci ha aperto la finale di sabato 20 dicembre inaugurando immediatamente la gara per il ripescaggio. Oltre alle coppie che si erano già aggiudicate un posto in finale, rimanevano due piazze vacanti e quindi subito via al ripescaggio.

Il ripescaggio di Martina Colombari e Luca Favilla

Si sono così esibite le tre coppie composte da Martina Colombari e Luca Favilla, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical e Erica Martinelli. Riproponendo coreografie già eseguite nel corso di questa edizione, si sono così giocati l'approdo alla finale. Immediato il verdetto, decretato dal pubblico attraverso il televoto, che ha riportato in gara Martina Colombari e Luca Favilla con una percentuale nettamente superiori di voti rispetto alle altre due coppie. Un esito ampiamente preventivabile, considerando la centralità di Colombari e Favilla in questa edizione.

La decisione di Matteo Addino per la wild card

Non si è trattato dell'unico verdetto, perché la palla è passata successivamente nelle mani di Matteo Addino, la new entry di questa edizione che non aveva ancora utilizzato la sua wild card fino a questo momento. Addino ha quindi preso la sua decisione, riammettendo in gara e portando quindi in finale Rosa Chemical e Martinelli. Anche questo un esito atteso, viste anche le condizioni di salute di Paolo Belli, febbricitante nelle scorse ore.

Il commento di Paolo Belli dopo l'eliminazione

La parola è quindi passata a Belli, che dopo l'eliminazione definitiva ha voluto ringraziare Milly Carlucci per questa occasione speciale dopo più di vent'anni di presenza fissa nel programma: "Voglio dire grazie a Milly per questa opportunità straordinaria. Ogni volta che incontro vip li invito a venire, ora li convincerò a forza perché non sanno cosa si perdono. Grazie alla mia maestra perché è riuscita a farmi ballare". Ma Belli, che nelle scorse settimane è stato anche protagonista di un battibecco con Selvaggia Lucarelli, la quale non gli ha risparmiato un pizzico di ironia nel suo giudizio a inizio puntata, ha voluto anche rivolgere un messaggio a Matteo Addino, onorando la coppia portata da lui in finale: "A Matteo dico che se ci avessi dato la wild card non l'avrei accettata, perché non sarebbe stato giusto".