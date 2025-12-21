Finale Ballando, le reazioni al podio: le lacrime di Martina Colombari e la critica di Filippo Magnini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Filippo Magnini e Martina Colombari hanno concluso il loro percorso a Ballando con le stelle con la finale che ha incoronato vincitrice Andrea Delogu. Il campione di nuoto e l’ex Miss Italia si sono classificati quarti a pari merito con Rosa Chemical, un risultato che li ha lasciati visibilmente insoddisfatti.

Martina, a poche ore dalla finale, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui, in lacrime, ringrazia chi l’ha sostenuta nel corso di questa avventura televisiva, che – ha spiegato – le ha permesso di riscoprire una parte di sé tenuta a freno per troppo tempo. Magnini, invece, è apparso più polemico e, condividendo un video con i voti ricevuti dalla giuria per l’ultima coreografia eseguita insieme ad Alessandra Tripoli, ha aggiunto, con un tono vagamente critico, che la sua vera vittoria sarebbe rappresentata dall’affetto del pubblico e dal riconoscimento arrivato dal “mondo della danza”. Un riferimento al 10 assegnato da Carolyn Smith, unica componente della giuria con una formazione specifica nella danza latino-americana.

Il quarto posto a pari merito di Filippo Magnini e Martina Colombari

Martina e Filippo hanno chiuso la gara salendo sul quarto gradino del podio, condiviso con Rosa Chemical. Il piazzamento è stato determinato dal meccanismo del programma, che ha previsto l’eliminazione di tre coppie su sette dopo la prima tornata di esibizioni. I tre eliminati – Magnini, Colombari e Chemical – hanno quindi terminato il percorso ex aequo al quarto posto, un risultato che non ha soddisfatto le aspettative di entrambi.

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle

A conquistare la vittoria dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle è stata Andrea Delogu, conduttrice Rai, che ha trionfato in coppia con il maestro Nikita Perotti. I due – che nei giorni precedenti avevano già smentito le voci su un presunto legame sentimentale – sono riusciti a superare in finale la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, conquistando il gradino più alto del podio e la medaglia d’oro della competizione.