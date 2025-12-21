Programmi tv
Video thumbnail
Ballando con le stelle 2025

Finale Ballando, le reazioni al podio: le lacrime di Martina Colombari e la critica di Filippo Magnini

Filippo Magnini sembrerebbe non avere preso bene il fatto di avere concluso il suo percorso a Ballando con le stelle al quarto posto, a pari merito con Martina Colombari che, in lacrime, ha ringraziato chi l’ha votata.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Stefania Rocco
74 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

Filippo Magnini e Martina Colombari hanno concluso il loro percorso a Ballando con le stelle con la finale che ha incoronato vincitrice Andrea Delogu. Il campione di nuoto e l’ex Miss Italia si sono classificati quarti a pari merito con Rosa Chemical, un risultato che li ha lasciati visibilmente insoddisfatti.

Martina, a poche ore dalla finale, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui, in lacrime, ringrazia chi l’ha sostenuta nel corso di questa avventura televisiva, che – ha spiegato – le ha permesso di riscoprire una parte di sé tenuta a freno per troppo tempo. Magnini, invece, è apparso più polemico e, condividendo un video con i voti ricevuti dalla giuria per l’ultima coreografia eseguita insieme ad Alessandra Tripoli, ha aggiunto, con un tono vagamente critico, che la sua vera vittoria sarebbe rappresentata dall’affetto del pubblico e dal riconoscimento arrivato dal “mondo della danza”. Un riferimento al 10 assegnato da Carolyn Smith, unica componente della giuria con una formazione specifica nella danza latino-americana.

Immagine

Il quarto posto a pari merito di Filippo Magnini e Martina Colombari

Martina e Filippo hanno chiuso la gara salendo sul quarto gradino del podio, condiviso con Rosa Chemical. Il piazzamento è stato determinato dal meccanismo del programma, che ha previsto l’eliminazione di tre coppie su sette dopo la prima tornata di esibizioni. I tre eliminati – Magnini, Colombari e Chemical – hanno quindi terminato il percorso ex aequo al quarto posto, un risultato che non ha soddisfatto le aspettative di entrambi.

Leggi anche
Il padre di Andrea Delogu dedica a Evan la vittoria a Ballando: “La tua sorellina ha vinto, eri lì con lei”

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle

A conquistare la vittoria dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle è stata Andrea Delogu, conduttrice Rai, che ha trionfato in coppia con il maestro Nikita Perotti. I due – che nei giorni precedenti avevano già smentito le voci su un presunto legame sentimentale – sono riusciti a superare in finale la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, conquistando il gradino più alto del podio e la medaglia d’oro della competizione.

Programmi TV
74 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views