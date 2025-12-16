Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa

Andrea Delogu è spesso al centro dei gossip per la sua vita privata, dopo aver annunciato alcuni mesi fa la rottura con l'ex Luigi Bruno. Attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, ha più volte allontanato le indiscrezioni riguardanti il rapporto con Nikita Perotti, suo maestro di ballo. Di recente, dopo l'ennesima insinuazione, ha pubblicato un post Instagram in cui chiariva che non erano una coppia, pur precisando di avere con lui un legame speciale, tanto da considerarlo parte della sua "famiglia allargata".

Andrea Delogu, tuttavia, non sarebbe single. A farlo pensare alcune foto pubblicate in anteprima dal settimanale Chi, che ritraggono la conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle mentre bacia un ragazzo di nome Andrea Marziali sotto la porta di casa. Stando al racconto, i due sarebbero usciti a cena e avrebbero fatto una passeggiata con il cane di lui, per poi salutarsi e rientrare ognuno a casa propria.

Foto di Chi

Sul conto di Alessandro Marziali non si hanno molte informazioni. Non si conoscono infatti l'età e la provenienza e il suo profilo Instagram è al momento privato. Secondo Chi, il ragazzo "spazia fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar" e condividerebbe diverse foto insieme alla madre. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo la notizia, soprattutto Delogu, che è alle prese con le prove per la finale di Ballando con le Stelle di sabato 20 dicembre. La notizia di una sua nuova frequentazione arriva improvvisa, dopo settimane passate a chiarire il rapporto con Nikita Perotti, sempre più stretto ma non oltre l'amicizia. "Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro", aveva scritto su Instagram.