Andrea Delogu scherza sul rapporto con Nikita Perotti: “Lui e Stefano De Martino due bei bocconcini”

Nikita Perotti e Andrea Delogu sono stati ospiti a La Volta Buona nella puntata di martedì 23 dicembre dopo la vittoria a Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino hanno chiarito una volta per tutte la natura del loro rapporto, affermando che tra loro c'è solo una bella amicizia. Poi, la battuta su Stefano De Martino: "Sono entrambi due bei bocconcini".

La battuta di Andrea Delogu

Caterina Balivo ha accolto i due neo vincitori di Ballando con entusiasmo e, come era prevedibile, ha subito chiesto loro come volessero definire il loro legame. È da settimane, infatti, che gli spettatori del programma di Rai1 speravano che quello nato come un gioco potesse trasformarsi in un amore. A frenare gli entusiasmi, però, ci ha pensato Delogu, che ha invitato il suo maestro a chiarire la natura del loro rapporto: "Abbiamo specificato che tra me e Andrea c'è una bellissima e unica amicizia", le parole. Nonostante questo, tra loro esiste un affetto sincero che continua a legarli anche lontano dalle telecamere. Poi, la battuta su Stefano De Martino: "Se Nikita è la versione bionda di De martino? Sono tutti e due due bei bocconcini".

La foto della conduttrice mentre bacia Alessandro Marziali

Andrea Delogu, ad ogni modo, non sembrerebbe essere single. A suggerirlo sono alcune immagini pubblicate in anteprima dal settimanale Chi, che mostrano la conduttrice mentre si scambia un bacio sotto casa con un uomo di nome Andrea Marziali. Secondo quanto riportato dal magazine, in quell'occasione i due avrebbero trascorso la serata insieme tra una cena fuori e una passeggiata con il cane di lui, prima di salutarsi davanti al portone e rientrare separatamente nelle rispettive abitazioni. Lo scatto del bacio è finito anche sulla copertina del settimanale, alimentando le voci su una possibile nuova frequentazione.