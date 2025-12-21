Andrea Delogu dopo Ballando: “Nikita rimarrà con me in tv”, poi la verità sulle foto con Alessandro Marziali

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono stati ospiti di Domenica In dopo la vittoria Ballando con le Stelle. Le prime parole sul loro percorso, sul rapporto a lungo al centro di gossip e sulle rispettive vite sentimentali.

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Nella finale, andata in onda sabato 20 dicembre, hanno alzato la coppa battendo Barbara D'Urso e Francesca Fialdini, rispettivamente al secondo e terzo posto. Un percorso, il loro, fatto di alti e bassi e un rapporto che con il passare delle settimane è diventato sempre più speciale, pur rimanendo un'amicizia. Ospiti di Domenica In, il giorno dopo la vittoria, hanno parlato del loro percorso e non solo.

Le prime parole di Andrea Delogu e Nikita dopo la vittoria a Ballando

"Non ce lo aspettavamo, ma lo speravamo. Abbiamo fatto un percorso faticoso e intenso, ancora non ho realizzato bene", ha spiegato Andrea Delogu a Mara Venier dopo la recente vittoria. Un percorso, quello appena concluso in coppia con Nikita Perotti, fatto di momenti di condivisione, risate e anche difficoltà da affrontare, come la perdita improvvisa del fratello Evan. "Ballando è stata una famiglia, trovi persone speciali che combattono insieme a te. Ho pensato di non tornare, non volevo prendermi la responsabilità di fare qualcosa che non fosse all'altezza di Niikita", ha spiegato la concorrente e neo vincitrice.

"Tra noi c'è un'amicizia unica, magnifica", ha spiegato Nikita a proposito del rapporto nato con Delogu, di cui si è a lungo parlato. Il loro legame durerà anche dopo il programma, tanto che lei ha spiegato: "Farà parte del mio programma La Porta Magica, sarà fisso nel cast una volta a settimana con la sua rubrica". Quanto alla coppa appena conquistata: "Ho affittato una macchina grande, a Natale la metto nel baule e la porto a papà e a sua moglie. La prima telefonata dopo la vittoria l'ho fatta a mamma, papà stava dormendo".

Andrea Delogu e Nikita fanno chiarezza sulla loro vita privata

Nel corso della chiacchierata con i vincitori di Ballando, Mara Venier ha provato a indagare anche sulla loro vita privata. "Hai la morosa?", ha chiesto la conduttrice al Ballerino, Un po' imbarazzato, Nikita ha risposto: "Non c'è, sono single. Deve essere bella, simpatica, un po' come Andrea Delogu". Poi però ha chiarito: "Tra noi solo una bellissima amicizia".

"Zia Mara" ne ha approfittato per chiedere qualcosa anche a Delogu: "Tu ce l'hai il moroso?". "No", ha risposto la neo vincitrice. "Quello vecchio è tornato?", ha incalzato la conduttrice. "No", è stata la risposta. La padrona di casa però non è convinta: "Non fare così, ho visto le foto". Il riferimento è alle recenti immagini che mostrano Andrea Delogu mentre bacia sotto casa Alessandro Marziali, che sarebbe il suo nuovo fidanzato. La diretta interessata ha riso imbarazzata senza aggiungere altro. Quanto a Nikita, ha spiegato: "La gente ha frainteso delle dichiarazioni di affetto, lui fa lo sciocco lanciando provocazioni".