Nikita Perotti sul rapporto con Delogu: “Fortunato ad averla, ho vinto il giorno in cui l’ho incontrata”

Il rapporto tra Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti a Ballando con le stelle non è solo professionale e a dirlo sono stati loro stessi in più occasioni. L'ultima conferma è arrivata oggi, 1 dicembre, quando nella puntata odierna de La Volta Buona il ballerino ha parlato di quanto sia importante per lui la conduttrice. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Nikita Perotti

Interrogato sul loro rapporto, Perotti ha spiegato di non sentirsi soltanto il suo ballerino o coreografo, ma di essere stato un supporto importante per lei nel suo momento delicato, subentrato dopo la morte improvvisa del fratello per un incidente. "L’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea – ha raccontato – mi ritengo fortunato ad averla nella mia vita, mi sta insegnando tanto. Mi sentivo in dovere di starle accanto, anche perché io avevo bisogno di stare con lei. È una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto, sempre, per farle tornare il sorriso in qualsiasi momento".

Parole importanti, che si legano anche alle immagini viste nei giorni scorsi in Tv, dove i due apparivano sorridenti insieme sia durante le prove che nello studio di Ballando con le stelle. Alla domanda se l’obiettivo fosse vincere, Nikita ha risposto deciso: "Penso sempre ad arrivare alla vetta, ma per tutto quello che sta facendo Andrea e per quello che ha passato, se lo merita tantissimo. Io, comunque, ho già vinto dal primo giorno in cui l’ho incontrata".

La versione di Delogu: "Non so cosa saremo"

Qualche puntata fa, la stessa Andrea Delogu aveva definito Perotti "una persona che è entrata nel cerchio strettissimo delle mie persone". Pur non parlando mai apertamente di una relazione, Delogu aveva ammesso: "Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno". La loro sintonia è stata notata anche dai giudici stessi, che spesso hanno voluto premiarli con dei voti molto alti proprio in virtù di questo feeling che riesce a tradursi anche nel ballo.