Andrea Delogu sul rapporto con Nikita Perotti a Ballando: “Non so cosa saremo. Ciò che stiamo vivendo non è Tv”

Una complicità immensa che ha trasformato il ballo in un nuovo inizio: Andrea Delogu parla del suo rapporto con Nikita Perotti nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 22 novembre. La conduttrice, rientrata da poco dopo l'assenza dovuta alla morte improvvisa di suo fratello a causa di un incidente, ha trovato nel suo maestro di ballo un vero e proprio punto di riferimento dal punto di vista emotivo: "Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno".

La puntata di sabato 12 novembre è stata una vera e propria sfida professionale per Andrea Delogu: reduce da due settimane di assenza dovute alla scomparsa prematura di suo fratello a causa di un incidente, la concorrente ha ricevuto dal suo maestro Nikita Perotti un supporto emotivo che mai si sarebbe aspettata in un contesto lavorativo come quello di Ballando. Dopo la scorsa puntata, la conduttrice ha raccontato di aver avuto difficoltà ad addormentarsi e così ha deciso di scrivere proprio al suo maestro: "Erano le 4 del mattino e non riuscivo a dormire, gli ho scritto per dirgli che quello che stiamo vivendo non è TV, è la vita. E che io sono contenta che lo stiamo affrontando insieme".

Andrea Delogu ha definito Perotti "una persona che è entrata nel cerchio strettissimo delle mie persone. Sono successe cose più grandi di noi che invece di scalfire ci hanno unito". Pur non parlando mai apertamente di una relazione, Delogu ha ammesso: "Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno". E in chiusura: "Di solito monto dei muri perché per me ci sono dei pudori che è importante mantenere, e invece poi è stato più bello". La loro sintonia è stata notata anche dai giudici stessi, in particolare da Guillermo Mariotto a Fabio Canino, che hanno voluto premiarli con dei voti molto alti dopo la loro esibizione.