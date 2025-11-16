Andrea Delogu dopo il ritorno a Ballando: “Circondata da amore. Nikita, sono fortunata ad esserti accanto”

Andrea Delogu è tornata sui social dopo il suo rientro in gara a Ballando con le Stelle, dal quale si era allontanata a seguito della morte del fratello. “Sono circondata da amore. Nikita, quanta fortuna ho ad esserti accanto”.

Andrea Delogu è tornata in gara a Ballando con le Stelle dopo il lutto vissuto nelle scorse settimane. Il fratello Evan, 18 anni, è morto improvvisamente in un incidente in moto. La concorrente aveva deciso di allontanarsi dal programma per alcune settimane, per poi rientrare diretta di sabato 15 novembre in seguito a un ballottaggio, ancora visibilmente emozionata.

"Non riesco a trovare nessuna parola più giusta di amore. Grazie, ne sono circondata. Io e Nikita ne siamo circondati", ha scritto Delogu su X dopo la puntata, ringraziando tutti coloro che le hanno fatto sentire affetto in un momento così delicato della sua vita. Tra questi, il suo compagno di ballo Nikita Perotti, che l'ha sempre sostenuta e le è rimasto accanto: "Sei più grande di quello che ti sta capitando vivendo quest'avventura con me e quanta fortuna ho ad esserti accanto Maestro".

La ballerina ha poi aggiunto: "Grazie ai colleghi meravigliosi, alla giuria, a Milly, Alberto, Ema, tutte le persone che fanno parte di questo programma. Sono fortunata a essere qui". E ha dato appuntamento a domani, 17 novembre, con il suo programma La Porta Magica.

Per tornare in gara nella puntata del 15 novembre, Delogu ha affrontato un ballottaggio con Marcella Bella e Filippo Magnini. Dopo averlo vinto, nel corso della diretta, si è esibita in coppia con il suo maestro Nikita Perotti in un tango ed è stata accolta con un grande applauso dal pubblico. Carolyn Smith è stata la prima a commentare: "Nonostante l'assenza, ho visto un miglioramento, avresti solo dovuto chiudere le gambe sul finale ma è stata un'ottima esibizione". "Nikita mi sembra più emozionato di lei, c'era tanta voglia di ballare insieme", ha commentato invece Ivan Zazzaroni.