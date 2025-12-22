Programmi tv
Il triste congedo di Massimiliano Rosolino da Ballando con le stelle, Paolo Belli si riprende subito il suo posto

I titoli di coda di Ballando con le stelle sono arrivati da Paolo Belli e non, come da tradizione, dall’inviato in carica della sala delle stelle Massimiliano Rosolino. Le parole di Milly Carlucci che conferma il ritorno del cantante al suo legittimo posto: “Scusami Massimiliano, ma dal prossimo anno tornerà lui”.
La chiusura dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle ha consegnato un momento televisivo che non è passato inosservato. Nei secondi finali, quando tradizionalmente conduttrice e cerimoniere invitano il pubblico all'appuntamento dell'anno successivo, si è consumato quello che molti hanno definito un congedo quanto meno brusco per Massimiliano Rosolino.

Il ritorno di Paolo Belli in scena

La dinamica è stata chiara: Rosolino, che per tutta la stagione ha sostituito Paolo Belli nel ruolo di cerimoniere e inviato della sala delle stelle, si è avvicinato a Milly Carlucci per il saluto finale. Ma alla destra della conduttrice è arrivato anche Paolo Belli, che quest'anno è stato come è noto concorrente del programma.

"Scusami Massimiliano, ma dal prossimo anno tornerà lui", ha detto la Carlucci, anticipando senza giri di parole quello che sarebbe accaduto di lì a pochi secondi. Paolo Belli ha preso il microfono e, insieme alla conduttrice, ha dato l'invito al pubblico per l'edizione 2025. La regia ha stretto l'inquadratura sui due, escludendo di fatto Rosolino dalla scena.

Paolo Belli che interviene sui saluti finali.
Paolo Belli che interviene sui saluti finali.

Il microfono spento e l'esclusione dalla regia

Il dettaglio più significativo è arrivato dalla regia: mentre Belli e Carlucci concludevano il programma, a Rosolino è stato spento il microfono. Alla sinistra dell'inquadratura, il nuotatore è rimasto in piedi, escluso dall'ultima battuta di un programma che aveva condotto per un'intera stagione. Non è chiaro se la scelta sia stata concordata in precedenza o se si sia trattato di una decisione estemporanea. O se forse tutto è stato fatto inavvertitamente, a causa dei momenti concitati della diretta. Quello che è certo è che il momento ha lasciato trasparire una dinamica che ha colpito molti telespettatori: Rosolino ha immediatamente restituito il ruolo al legittimo proprietario, estromesso prima dell'ultimo istante di questa edizione. Un congedo che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per chi ha apprezzato il lavoro di Rosolino in questa stagione.

