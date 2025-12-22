La dedica di Achille Costacurta alla mamma Martina Colombari: “Per me a Ballando hai vinto tu. Ci hai messo l’anima”

L'edizione di Ballando con le stelle 2025, si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma non sono stati gli unici protagonisti della serata, dove tutte le coppie in gara hanno dato il meglio. Tra i concorrenti a brillare c'è stata anche Martina Colombari e suo figlio, Achille Costacurta, ha deciso di dedicarle un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si dice fiero di lei e del suo percorso nella trasmissione.

La dedica di Achille Costacurta alla madre

Un carosello di foto che raffigurano le varie serata trascorse in prima fila per applaudire e supportare sua madre, sono quelle che Achille Costacurta pubblica a distanza di un paio di giorni dalla finale di Ballando con le stelle. Il 21enne scrive:

Ciao mamma!!! Queste foto sono un messaggio per te, per farti i complimenti per il percorso immenso che hai fatto: pieno di emozioni, gioia, felicità, ma anche difficoltà!!! So che tu hai dato il massimo e ci hai provato con tutta l’energia che hai, quindi per me hai vinto tu! Come dice papà, non vince chi arriva primo ma vince chi migliora di più e chi ci mette l’anima e questo fa il caso tuo!! Anche Caroline (vera tecnica di ballo) dice che che eri la più tecnica

Il ringraziamento, in realtà, si estende anche al ballerino che le ha fatto da maestro, ovvero Luca Favilla che è riuscito una coreografia dopo l'altra a far entrare Martina Colombari nel mondo del ballo consentendole di dare sfogo anche alla parte più intima di sé:

Grazie anche a te Favillone!! Per averla sopportata, supportata e sostenuta sia nei momenti più critici che in quelli più piacevoli. Ma sopratutto in bocca al lupo per questo nuovo cerchio di vita che si è aperto!!! Ovviamente anche un ringraziamento a tutto il team di Ballando che avete fatto un lavoro eccezionale!!!

La commozione di Martina Colombari

Subito dopo la finale del programma, era stata proprio Martina Colombari a ringraziare commossa chi in queste settimane di duro lavoro, in cui aveva avuto modo di parlare anche di sé, della sua storia, del dolore attraversato per l'esperienza vissuta dal figlio, l'aveva supportata con tanto affetto: