Nikita Perotti: “Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, non escludo possa diventare qualcos’altro”

Nikita Perotti e Andrea Delogu sono una delle coppie più amate di Ballando con le stelle, dove hanno portato avanti un percorso brillante dal punto di vista del ballo, ma altalenante dal punto di vista emotivo, per quanto è accaduto alla conduttrice che ha dovuto affrontare un lutto improvviso e devastante, quello di suo fratello, vittima di un incidente stradale.

Nikita Perotti e il rapporto con Andrea Delogu

Intervistato dal settimanale Chi, il ballerino parla apertamente del suo legame con la conduttrice, su cui molti hanno anche lasciato intendere che potesse esserci qualcosa di decisamente più sentimentale e Perotti commenta: "Per me il nostro feeling è tutto vero. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. È qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi in qualcos'altro, perché nella vita mai dire mai". Eppure, nonostante la complicità, quando è arrivato il momento di dover essere davvero una spalla per lei, Nikita non ha nascosto di aver avuto il timore di non essere all'altezza, ma non si è mai tirato indietro all'idea di starle accanto:

Sì, ho avuto paura, ma perché non sapevo come gestire questa situazione, non avevo mai vissuto nulla del genere. Per quanto riguarda, invece, sostenerla, ero sicuro al 200 per cento, ero prontissimo. Volevo starle accanto a tutti i costi.

Intanto, dalla scorsa edizione, in cui Nikita ballava con Anna Lou Castoldi, il ballerino sente di essere cresciuto e di essersi messo davvero alla prova, anche dal punto di vista emotivo. Se, infatti da quando aveva 12 anni, periodo in cui ha dato pieno sfoggio delle sue abilità nel mondo del ballo, ha imparato pian piano ad aprirsi: