Andrea Delogu: “Nikita Perotti potrebbe far parte della mia famiglia allargata. Con loro non mi sento mai sola”

I semifinalisti di Ballando con le Stelle hanno avuto l'occasione di dedicare una coreografia a una persona speciale della loro vita. Dopo il momento dello spareggio, nella puntata del 6 dicembre, la prima a scendere in pista è stata Andrea Delogu. La concorrente ha scelto di fare una dedica alla sua famiglia allargata, gli amici, che l'hanno aiutata nei momenti di più grande difficoltà.

Il primo pensiero di Delogu è stato per i suoi amici, sei in totale (tra cui Ema Stokholma), che l'hanno aiutata nei momenti di più grande difficoltà, senza lasciarla mai sola: "Ho pensato che senza la mia famiglia allargata non sarei qui. In un momento buio, io sono voluta essere la forza della mia famiglia di sangue e loro sono stata la mia". Nei momenti più bui della sua vita, come il divorzio o la recente perdita del fratello Evan in un incidente, Delogu ha capito che gli amici sono stati il suo "per sempre" e per questo si ritiene immensamente fortunata: "Non mi sento mai sola, anche quando voglio sentirmici. A volte ho dovuto chiedere di non preoccuparsi per me, di lasciarmi sola, dovevo necessariamente disperarmi per capire poi come rialzamri".

Andrea Delogu ha ammesso che nella sua "famiglia allargata", compresa lei, i componenti sono sei in totale, anche se sta valutando di aggiungere Nikita Perotti alla sua cerchia di persone più vicine. "Nikita, tu ora fai parte della famiglia", aveva detto Ema Stokholma nella scorsa puntata. Tra loro il rapporto sta diventando sempre più stretto e speciale, tanto che il ballerino ospite de La Volta Buona aveva raccontato: "Sono fortunato ad averla, ho vinto il giorno in cui l'ho incontrata". Anche se più volte hanno respinto le voci sulla natura del loro rapporto, precisando di essere solamente amici e nulla di più, è indubbio che il legame nato nelle settimane a Ballando sia qualcosa di speciale.