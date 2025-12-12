Andrea Delogu si dichiara a Nikita Perrotti, poi chiarisce: “Non stiamo insieme”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Delogu ha dedicato un post al suo maestro a Ballando con le stelle, Nikita Perotti, sottolineando l'affetto che prova per lui che, in queste settimane molto delicate per la conduttrice, non le ha mai voltato le spalle. Delogu, che ha perso il fratello in un incidente stradale, ha saputo contare sulla vicinanza di un amico più che un semplice maestro e collega. E su Instagram ha esaltato le sue doti raccontando:

Ho i direct pieni di "dimmi che vi amate". Questa che state leggendo è una dichiarazione, aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita è, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste. Spero che duri per sempre.

La conduttrice ha raccontato che "Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, molto giovane ma molto più bravo di chi è meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse lungo, ma "di lavoro". Ben presto il loro rapporto è maturato in qualcosa di più profondo. "È un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando", ha aggiunto. Riferendosi probabilmente alla parola ‘amore', ha continuato sottolineando di non averla utilizzata perché "non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale, che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature".

Il post ha scatenato fraintendimenti sulla natura del loro rapporto, così Andrea Delogu ha aggiunto in un commento che non sono una coppia. "Mi tocca specificare che: no, non stiamo insieme, ci siamo trovate come persone, come anime. Sto già leggendo voli pindarici, ma sapevo che sarebbe stato un rischio ma amen. Chi vuol capire capisca e maestro Nikita Perotti io ti adoro, e arrivo ad allenarmi", le parole.