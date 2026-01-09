“Nikita Perotti ha mentito sulla sua età per stare con Andrea Delogu”, la reazione imbarazzata del ballerino

Il trionfo a Ballando con le stelle non ha spento i riflettori su Andrea Delogu e Nikita Perotti. Fuori dagli studi Rai il gossip continua a correre e, nello studio de La Volta Buona, il ballerino è tornato a parlare del loro legame, facendo anche riferimento alla loro differenza d'età.

Nikita Perotti e il giallo dell’età: 21 o 27 anni?

Ospite nel salotto de La Volta Buona, Nikita Perotti ha deciso di affrontare di nuovo il tema della differenza d'età tra lui e la sua ex allieva a Ballando con le stelle. Secondo Internet, infatti, il ballerino avrebbe 27 anni, mentre in realtà ne ha 21. "Ragazzi chiariamo una volta per tutte: io ho 21 anni", ha precisato Perotti. E ancora: "Sono nato il 18 marzo del 2004, sono un pesciolino".

"L’ha fatto per Andrea": l’ironia in studio

Nonostante la smentita ufficiale, l'atmosfera in studio si è scaldata con le battute degli ospiti. Il giornalista Valerio Palmiero, collegato in studio, ha lanciato il carico da novanta: "In realtà Nikita ha inventato di avere 27 anni solo per diminuire la differenza d’età con la Delogu". Una provocazione che ha scatenato l’imbarazzo del maestro di ballo, rimasto per un attimo in silenzio davanti alle telecamere. Andrea Delogu, dal canto suo, non ha mai nascosto l'affetto per il partner, pur mantenendo le distanze sul piano sentimentale: "Il problema non è la differenza d'età, è che Nikita è proprio piccolo!", aveva dichiarato scherzosamente tempo fa.

A dare la "benedizione" artistica alla coppia ci ha pensato poi Guillermo Mariotto, presente in studio. Il giudice di Ballando, che fin dalle prime puntate aveva intravisto un potenziale unico, ha ribadito: "La coppia era energeticamente perfetta. Il loro era un amore puro, una sintesi rara". Nikita ha concluso l'intervento confermando che, al di là dei rumors, il rapporto con Andrea continua a gonfie vele, ma sul fronte professionale: "Sto lavorando con lei, le voglio un bene immenso e non smetterò mai di ringraziarla".