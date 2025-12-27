Andrea Delogu spiega perché con Nikita Perotti c’è solo amicizia: “Ha 21 anni, il problema è la sua età”

I fan continuano a sperarci, ma Andrea Delogu ribadisce ancora una volta che tra lei e Nikita Perotti non c’è spazio per una storia d’amore. L’intesa nata sul palco di Ballando con le stelle aveva acceso la curiosità del pubblico, alimentata da complicità, sorrisi e apparizioni condivise, ma la conduttrice ha messo un punto fermo alle indiscrezioni che circolano ormai da settimane: “Siamo amici perché io ho 43 ani, lui 21. Il problema non è la differenza, ma la sua età”.

Le parole di Andrea Delogu

Durante una diretta Instagram, un utente ha chiesto senza giri di parole perché abbiano scelto di restare soltanto amici. La domanda ha strappato qualche secondo di esitazione, subito sciolto con una battuta dello stesso Perotti: “Rispondi tu dai, sei tu quella più grande”. La replica di Delogu è arrivata netta e senza ambiguità: “Perché io ho 43 anni, lui 21. Non è una questione di differenza di età, è solo la sua età il problema”. Non è la prima volta che i due tornano sull’argomento. Già nei giorni scorsi, ospiti di La volta buona, avevano chiarito la natura del loro rapporto. “Abbiamo specificato che c’è una bellissima e unica amicizia”, aveva spiegato Perotti, trovando piena conferma nelle parole della conduttrice: “Siamo speciali, la gratitudine che provo nei suoi confronti è unica”.

Nikita Perotti e la conduttrice lavoreranno ancora insieme

Se sul piano sentimentale non ci sono evoluzioni, il legame professionale tra Delogu e Perotti si è invece rafforzato dopo la fine di Ballando con le stelle. Il ballerino è entrato infatti nel cast fisso de La porta magica, programma condotto da Delogu. "Il nostro percorso non finisce con Ballando, Nikita sa stare davanti alle telecamere, sa quando parlare. In tv sta bene, e gli ho detto di venire qui con me", ha raccontato lei. Un rapporto, dunque, che resta saldo e complice, ma confinato — almeno per ora — al terreno dell'amicizia e del lavoro.