Amici 25, eliminati Gard e Riccardo: cosa è successo nella puntata del 2 maggio

Doppia eliminazione al serale di Amici 25 del 2 maggio: Lorenzo e Gard i favoriti per l’uscita dopo il voto degli allievi. Chi va in semifinale e cosa è successo.

La settima puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 2 maggio su Canale 5, taglia in due il cast a un passo dalla semifinale. Maria De Filippi aveva anticipato l'esito già in apertura: due eliminazioni, nessuno sconto. Dal ballottaggio tra Gard, Lorenzo e Riccardo ne esce salvo soltanto uno. Gli altri due lasciano il programma e sono Gard e Riccardo.

Prima manche: Emiliano stende Alessio, Riccardo batte Gard

Ad aprire il confronto sono le squadre di Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo. Emiliano vince subito contro Alessio sulle note di "Vieni nel mio cuore" di Ultimo, trascinando il pubblico con una delle sue prove più convincenti della stagione. Celentano esulta, Emanuel Lo storce il naso: "Ha fatto le stesse cose che gli ho visto fare tutto l'anno." Risposta secca della collega: "È il tuo allievo che fa sempre le stesse cose."

Il guanto di sfida tra Gard e Riccardo su "Vivo per lei" diventa terreno di scontro tra Pettinelli e D'Alessio. La professoressa aveva costruito il guanto puntando sulla voce, salvo poi ammettere di aver inserito la parola "personalità" come contentino a Zerbi. Il pubblico si schiera con Riccardo, D'Alessio lo difende, ma alla fine vince Gard – con Amadeus e Elena D'Amario che premiano la sua personalità meno scontata.

Nella terza sfida della manche, Elena supera Alessio. Il ballerino balla su "Vogue", lei canta "Another Love": la giuria è compatta. Emanuel Lo finge di svenire per la delusione, Celentano ne approfitta per una puntura ad Elena D'Amario. Gard, dopo l'ultima sfida con Alessio, è il primo eliminato provvisorio della serata.

Seconda manche: Lorenzo finisce a rischio, i giudici cambiano le regole

Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Peparini. Elena supera Angie nel guanto di sfida, poi Emiliano batte Lorenzo: lui porta "Il mare d'inverno", il ballerino risponde con "Survivor". La manche va ancora a Zerbi-Celentano. Doveva essere eliminazione diretta, ma la giuria chiede – come già la settimana scorsa – di convertirla in provvisoria. Nell'ultima sfida tra Lorenzo e Angie, è il cantante a finire al ballottaggio.

La terza manche: Angie è protagonista assoluta

Nella terza manche Cuccarini-Peparini si prende finalmente la sua vittoria, con Angie che domina tutti i confronti assegnati. Prima supera Nicola, poi batte Riccardo. Cristiano Malgioglio si alza due volte in piedi per acclamarla durante la sfida contro Nicola. Riccardo è il terzo nome al ballottaggio.

L'esito in casetta

Prima del ballottaggio finale, la produzione aveva chiesto agli allievi di votarsi tra loro. Alessio, Emiliano e Nicola hanno fatto il nome di Lorenzo. Angie, Elena e Riccardo hanno votato per Gard. Gard ha votato Elena, Lorenzo ha votato Nicola. A maggioranza, il verdetto degli allievi indica Lorenzo e Gard come i due da eliminare.

I tre cantanti a rischio si giocano la permanenza con i rispettivi inediti: Lorenzo porta "Dimmelo tu", Riccardo "Gira", Gard "Lacrime di fango". I nomi definitivi vengono comunicati in casetta da Maria De Filippi, lontano dalle telecamere dello studio.

Nella casetta, vediamo Riccardo stare male e parlare con Maria De Filippi: "Avere il pensiero di perdere è pesante, non ci riesco. Purtroppo, ho tanta paura perché a differenza loro che sanno dove sbattere la testa, io non lo so". Maria De Filippi gli fa notare: "Credi che sei a questo punto per le cose che sono uscite sui social?", il riferimento alle frasi omofobiche del passato. E lui conferma.

Alla fine, però, la decisione è presa: Riccardo e Gard lasciano per sempre Amici.