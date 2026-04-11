Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quarta puntata

Secondo le anticipazioni fornite da SuperguidaTv, la serata sarà scandita da tre manche intense che vedranno i team sfidarsi senza esclusione di colpi. Ci sarà una sola eliminazione e a rischiare rannosa tre talenti: Alex, Alessio e Caterina. Come di consueto, il nome dell'eliminato non verrà svelato in studio, ma comunicato ai ragazzi una volta rientrati in casetta.

Di seguito le tre sfide e l'esito dei relativi ballottaggi:

Prima manche: Gli Zerbi-Cele sfidano il team Pettinelli-Emanuel Lo. Al ballottaggio finisce il ballerino Alessio .

Gli Zerbi-Cele sfidano il team Pettinelli-Emanuel Lo. Al ballottaggio finisce il ballerino . Seconda manche: Vittoria delle Cucca-Pepa contro gli Zerbi-Cele. A rischio eliminazione va la ballerina Caterina .

Vittoria delle Cucca-Pepa contro gli Zerbi-Cele. A rischio eliminazione va la ballerina . Terza manche: Rivincita degli Zerbi-Cele sulle Cucca-Pepa. L'ultima a finire al ballottaggio finale è la cantante Alex.

In giuria confermati Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. L'ospite musicale della serata sarà J-Ax, mentre per lo spazio comico arriverà sul palco Vincenzo Comunale. Tra gli ospiti in studio anche Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.