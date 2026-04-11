Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quarta puntata

La diretta della quarta puntata del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. Chi sarà l'eliminato? Stando alle anticipazioni anche in questa puntata c'è stata una sola eliminazione. A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ritroviamo i tre giudici: Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio. Ospiti della puntata dell'11 aprile J-Ax, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e Vincenzo Comunale.
La squadra Peparini-Cuccarini
La squadra composta da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, ribattezzata Cucca-Pepa, è composta dagli allievi Alex, Angie, Lorenzo, Michele e Simone.
La squadra Zerbi-Cele
La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ribattezzata Zerbi-Cele, è composta da Antonio, Caterina, Elena, Emiliano, Nicola, Plasma, Riccardo.
A che ora inizia il Serale di Amici su Canale 5 e su Witty tv
L'appuntamento della quarta puntata del Serale di Amici dell'11 aprile è su Canale 5 alle ore 21.30. Per chi non potrà seguire l'appuntamento dalla televisione, c'è anche la possibilità di collegarsi su Witty Tv e Mediaset Infinity: su entrambe le piattaforme, la puntata verrà caricata in versione integrale dopo la messa in onda e potrà essere recuperata in versione integrale.
La quarta puntata del Serale di Amici: le anticipazioni
Secondo le anticipazioni fornite da SuperguidaTv, la serata sarà scandita da tre manche intense che vedranno i team sfidarsi senza esclusione di colpi. Ci sarà una sola eliminazione e a rischiare rannosa tre talenti: Alex, Alessio e Caterina. Come di consueto, il nome dell'eliminato non verrà svelato in studio, ma comunicato ai ragazzi una volta rientrati in casetta.
Di seguito le tre sfide e l'esito dei relativi ballottaggi:
- Prima manche: Gli Zerbi-Cele sfidano il team Pettinelli-Emanuel Lo. Al ballottaggio finisce il ballerino Alessio.
- Seconda manche: Vittoria delle Cucca-Pepa contro gli Zerbi-Cele. A rischio eliminazione va la ballerina Caterina.
- Terza manche: Rivincita degli Zerbi-Cele sulle Cucca-Pepa. L'ultima a finire al ballottaggio finale è la cantante Alex.
In giuria confermati Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. L'ospite musicale della serata sarà J-Ax, mentre per lo spazio comico arriverà sul palco Vincenzo Comunale. Tra gli ospiti in studio anche Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.