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Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quarta puntata

La diretta della quarta puntata del Serale di Amici con Maria De Filippi stasera domenica 11 aprile 2026 in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21:30: chi sarà l’eliminato della quarta puntata?

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11 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:32
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La diretta della quarta puntata del Serale di Amici su Canale 5 dalle ore 21.30 circa con Maria De Filippi. Chi sarà l'eliminato? Stando alle anticipazioni anche in questa puntata c'è stata una sola eliminazione. A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ritroviamo i tre giudici: Elena D'Amario, Amadeus e Gigi D'Alessio. Ospiti della puntata dell'11 aprile J-Ax, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e Vincenzo Comunale.

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Amici di Maria De Filippi 2025/2026
18:30

La squadra Peparini-Cuccarini

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La squadra composta da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, ribattezzata Cucca-Pepa, è composta dagli allievi Alex, Angie, Lorenzo, Michele e Simone.

A cura di Sara Leombruno
18:20

La squadra Zerbi-Cele

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La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ribattezzata Zerbi-Cele, è composta da Antonio, Caterina, Elena, Emiliano, Nicola, Plasma, Riccardo.

A cura di Sara Leombruno
18:10

A che ora inizia il Serale di Amici su Canale 5 e su Witty tv

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L'appuntamento della quarta puntata del Serale di Amici dell'11 aprile è su Canale 5 alle ore 21.30. Per chi non potrà seguire l'appuntamento dalla televisione, c'è anche la possibilità di collegarsi su Witty Tv e Mediaset Infinity: su entrambe le piattaforme, la puntata verrà caricata in versione integrale dopo la messa in onda e potrà essere recuperata in versione integrale.

A cura di Sara Leombruno
18:00

La quarta puntata del Serale di Amici: le anticipazioni

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Secondo le anticipazioni fornite da SuperguidaTv, la serata sarà scandita da tre manche intense che vedranno i team sfidarsi senza esclusione di colpi. Ci sarà una sola eliminazione e a rischiare rannosa tre talenti: Alex, Alessio e Caterina. Come di consueto, il nome dell'eliminato non verrà svelato in studio, ma comunicato ai ragazzi una volta rientrati in casetta.

Di seguito le tre sfide e l'esito dei relativi ballottaggi:

  • Prima manche: Gli Zerbi-Cele sfidano il team Pettinelli-Emanuel Lo. Al ballottaggio finisce il ballerino Alessio.
  • Seconda manche: Vittoria delle Cucca-Pepa contro gli Zerbi-Cele. A rischio eliminazione va la ballerina Caterina.
  • Terza manche: Rivincita degli Zerbi-Cele sulle Cucca-Pepa. L'ultima a finire al ballottaggio finale è la cantante Alex.

In giuria confermati Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. L'ospite musicale della serata sarà J-Ax, mentre per lo spazio comico arriverà sul palco Vincenzo Comunale. Tra gli ospiti in studio anche Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.

A cura di Sara Leombruno
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