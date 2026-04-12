Ascolti tv di ieri 11 aprile, Amici (23.1%) batte ancora Canzonissima (17.4%): i dati Auditel

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Nuovo punto segnato da Maria De Filippi e il suo Amici nella sfida televisiva del sabato sera che vede il talent show di Canale5 schierato contro Canzonissima di Milly Carlucci, in onda su Rai1. L’ammiraglia Mediaset batte la concorrenza Rai e mantiene salda la guida del sabato sera. Gli ascolti tv premiano infatti Amici con 3.248.000 spettatori e il 23.1% di share. Insegue Rai1 con uno share del 17.4% e 2.206.000 spettatori.

La puntata che ha segnato l’eliminazione dalla fase serale del talent di Caterina ha permesso a Canale5 di guadagnare la palma di programma più visto della serata. Rai1 ha ottenuto il secondo migliore risultato ma con 6 punti di distanza in share e 1 milione di spettatori in meno. I dati sono praticamente sovrapponibili a quelli delle scorse puntate.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna. Prosegue a ritmo serrato la sfida dell’access prime time che vede scontrarsi ogni sera Stefano De Martino e Gerry Scotti. Sabato 11 aprile nessuno dei due programmi è riuscito a guadagnare il titolo di programma più seguito della prestigiosa fascia. I due format hanno infatti ottenuto una parità assoluta: Affari Tuoi ha fatto registrare 4.185.000 spettatori con il 23.4% di share. Su Canale5, La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.208.000 spettatori e il 23.4%. La sfida rimane un serratissimo resta a testa.

I dati delle altre reti generaliste. Vediamo adesso che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 Morgane – Detective Geniale è stato seguito da 859.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Italia1 il film d’animazione Minions ha intrattenuto 642.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Rai3 La Pelle del Mondo ha interessato 334.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo ha fatto registrare 1.058.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 In Altre Parole è stato seguito da 1.338.000 spettatori con il 7.5% di share nella prima parte e 758.000 spettatori con il 5.3% di share nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 478.000 spettatori con il 2.7% di share e 4 Hotel ha interessato 283.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha intrattenuto 595.000 spettatori con il 3.9% di share.