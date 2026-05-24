Ascolti TV ieri 23 maggio: vince Dalla strada al palco (20.2%), segue Pooh 60-La nostra storia in Arena (18%)

Gli ascolti tv di ieri sabato 23 maggio. In prima serata su Rai1 Dalla strada al Palco Special, mentre su Canale 5 è andato in onda il concerto dei Pooh dall’Arena di Verona. In access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di ieri, sabato 23 maggio. In prima serata su Rai1 è andata in onda la puntata conclusiva dello show Dalla Strada al Palco, con Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il concerto Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena, all'Arena di Verona. Nell'access prime time la sfida tra Affari Tuoi di Stefano De Martino con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel.

Chi ha vinto tra Rai1 e Canale 5

Nella prima serata di sabato su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata dello show Dalla strada al palco, con una giuria d'eccezione, formata da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero, Nino Frassica, Enrico Brignano e il ritorno di Nek. Lo show si è concluso con la vittoria di Alfio Russo, talento 14enne che ha conquistato il pubblico ed è stato visto da 2.569.000 spettatori pari 20.2% di share, aggiudicandosi la prima serata. Su Canale 5, invece, spazio alla musica con Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena, con tutti gli incredibili successi della band. Lo show ha registrato 2.011.000 spettatori con uno share del 18.1% di share.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Come di consueto, nell'access prime time, si consuma la sfida tra game show. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, mentre su Canale 5 l'appuntamento con La Ruota della Fortuna. Il programma di Stefano De Martino totalizza 3.870.000 spettatori con il 25.5% di share, mentre quello di Gerry Scotti 4.056.000 spettatori e il 26.3% di share, tornando a vincere nella fascia dell'access.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il traditore è stato visto da 687.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Italia1 Belle & Sebastien è stata la scelta di 591.000 spettatori e il 4.1% di share. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta attira 477.000 spettatori e il 3.5% di share. Su Rete4 Lo chiamavano Trinità… è stato visto da 916.000 spettatori e il 6.6% di share. Su La7 In Altre Parole registra 1.030.000 spettatori con il 6.7%. Su Tv8 la Formula 1 segna 301.000 spettatori e il 2.1% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi diventa la scelta di 444.000 spettatori con il 3.3% di share.