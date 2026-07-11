Ascolti tv di ieri 10 luglio: Spagna-Belgio vola (37.9%), L’Erede si ferma al 13.8%

Gli ascolti tv di venerdì 10 luglio. Vince su Rai1 la sfida dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio, mentre Canale 5 ha risposto con la serie turca L’Erede. Nell’access prime time salta la sfida tra i game show a causa del calcio. Tutti i dati Auditel.

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Gli ascolti tv di venerdì 10 luglio 2026. La prima serata è stata dominata dallo sport su Rai1 con il match Spagna-Belgio per i Mondiali di Calcio, mentre su Canale 5 è proseguito l'appuntamento con la fiction turca L’Erede. Nell'access prime time la griglia dei palinsesti è stata modificata per lasciare spazio al calcio. Vediamo, nel dettaglio, tutti i dati Auditel della serata.

La prima serata: il calcio domina su Rai1, la fiction su Canale 5

La febbre dei Mondiali di Calcio 2026 continua a dettare legge in termini di share e preferenze. Su Rai1 la sfida calcistica tra Spagna e Belgio ha monopolizzato l'attenzione del pubblico sportivo e non solo, conquistando 5.891.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale 5 la risposta di Mediaset è stata affidata alle vicende e agli intrecci de L'Erede: la produzione turca ha raccolto davanti al video 1.645.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Access prime time: palinsesti stravolti per il calcio

La presenza della partita sui canali Rai ha modificato la consueta programmazione dell'access prime time. Per lasciare spazio ai collegamenti pre-partita e al fischio d'inizio fissato alle 20:30, su Rai1 è saltato il consueto appuntamento con Affari Tuoi guidato da Stefano De Martino. Su Canale 5 è andata invece regolarmente in onda La Ruota della Fortuna: il gioco a premi condotto da Gerry Scotti ha intrattenuto 3.765.000 spettatori pari al 23.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, i dati Auditel raccolti dalle altre reti. Su Rai2 la prima serata è stata occupata dai nuovi episodi della serie tv drammatica Noi, che ha registrato l'attenzione di 396.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rai3 lo spazio cinema con il film I migliori anni della nostra vita ha ottenuto 448.000 spettatori (2.9%). Passando alle reti Mediaset, su Italia1 il film d'azione Prey – La grande caccia ha appassionato 534.000 spettatori con il 3.5%, mentre su Rete4 l'approfondimento di cronaca con Quarto Grado ha totalizzato 886.000 spettatori (8.2%). Sulle restanti emittenti, su La7 la pellicola d'autore Saturno contro ha radunato 316.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 l'appuntamento con la serialità italiana de I delitti del BarLume ha segnato 280.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, infine, la comicità di satira con I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 308.000 spettatori con il 2.6%.