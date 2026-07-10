Ascolti tv di ieri 9 luglio: stravince la partita Francia-Marocco (43.5%), crolla Battiti Live (14.3%)

Gli ascolti tv di ieri, giovedì 9 luglio. Su Rai1 la partita dei Mondiali di Calcio tra Francia e Marocco, mentre su Canale 5 l’appuntamento con Tim Battiti Live. Continua la sfida dell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di giovedì 9 luglio. Continuano le serate dedicate ai Mondiali di Calcio, ma il pubblico nella serata di ieri ha potuto scegliere anche tra film, programmi di intrattenimento e di informazione. Su Rai1 è andata in onda la partita tra Francia e Marocco, mentre su Canale 5 appuntamento con Tim Battiti Live. Nell'access prime time, invece, continua la sfida tra i game show con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

La prima serata tra i Mondiali di Calcio e Tim Battiti Live

Mancano ormai poche partite alla fine dei Mondiali di Calcio 2026, le ultime nazionali rimaste a contendersi il titolo continuano a sfidarsi e nella serata di ieri, si è consumata la sfida tra Francia e Marocco, che si è conclusa con la vittoria della squadra europea. Il match si è aggiudicato la prima serata con 6.343.000 spettatori e il 43.5% di share. Su Canale 5, invece, continuano gli appuntamenti musicali con Battiti Live, lo show condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, in diretta da Trani, dove si sono esibiti alcuni degli artisti più amati della musica italiana, rispetto alla prima puntata di giovedì scorso, però, il crollo è stato netto passando dai due milioni a 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3%.

La sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nell'access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due game show si contendono per qualche punto di share il posto nella fascia ormai più ambita della tv. Il programma condotto da Stefano De Martino ha conquistato 3.542.000 spettatori e il 22.8% di share, mentre quello di Gerry Scotti ha raggiunto 4.128.000 spettatori pari al 25.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito è stato visto da 860.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo registra 433.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Rai3, Overland è stato visto da 821.000 spettatori e il 5.2% di share. Su Rete4 Innamorato pazzo è stata la scelta di 535.000 spettatori e il 3.4% di share. Su La7 Speciale Piazzapulita raggiunge 465.000 spettatori e il 2.9% di share. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha ottenuto 425.000 spettatori e il 2.6% di share nel primo episodio e 273.000 spettatori con 2.3% di share nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida ha radunato 313.000 spettatori con il 2% di share.