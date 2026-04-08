Valerio Scanu: “De Filippi mi promise il ritorno ad Amici, non mantenne la parola. Poi arrivò la diffida”

Valerio Scanu mette i puntini sulle i. In un'intervista alla pagina Instagram di Emilio Pizzimenti, il cantante sardo ripercorre con precisione chirurgica la parabola del suo rapporto con Maria De Filippi: dall'affetto degli anni ad Amici alla rottura definitiva, passando per una promessa che, a suo dire, non è mai stata onorata e una diffida che ha fatto da spartiacque nella sua carriera.

Un rapporto che si è consumato nel tempo

Il punto di partenza è lontano dai toni aspri che verranno. "C'era un bellissimo rapporto durante la trasmissione", ricorda Scanu. Un legame che è sopravvissuto alla fine del programma, con incontri e telefonate, ma che col tempo ha perso consistenza: "Poi è andato a scemare. Non c'è stato più un supporto artistico." Nessun dramma improvviso, nessuna lite plateale. Solo un allontanamento progressivo, fino al punto di rottura.

La promessa sull'Isola dei Famosi

Quel punto di rottura ha un nome preciso: l'Isola dei Famosi. Scanu non voleva partecipare, e lo dice senza giri di parole. "Poteva far emergere cose che non andavano bene. Non volevo fare reality." Eppure ha firmato. Il motivo sta in una telefonata con De Filippi, che, stando al suo racconto, avrebbe fatto da intermediaria per convincerlo ad accettare il contratto con Mediaset. "Mi dicono che tu non vuoi firmare", gli avrebbe detto. Scanu spiega le sue perplessità. Lei insiste: "Ma dai fallo che poi ti aiuto io, vieni ospite al serale, presenti il nuovo singolo." Una promessa concreta, precisa. "Lì mi sono sentito in una botte di ferro", racconta il cantante.

Quando Stefano "aveva già chiuso il cast"

La botte di ferro, però, si è rivelata vuota. Al momento di incassare l'ospitata promessa, la risposta è stata: "Purtroppo Stefano ha già chiuso il cast." Una giustificazione che Scanu non ha accettato. "Tu vorresti farmi credere che a casa tua decide Stefano? Non ti smentisci mai", le avrebbe risposto. Poi la scelta che ha cambiato tutto: anziché andare da De Filippi, accetta l'invito di Milly Carlucci e va su Rai1, in diretta contro Amici.

Il comunicato, la diffida e la risposta

È a quel punto che Scanu commette, come lui stesso ammette, un errore di strategia: "Mal consigliato, feci un comunicato stampa nel quale dicevo che ero grato a lei." Ma nel testo compariva anche una frase destinata a fare rumore: che basta uno schiocco di dita di De Filippi "per trovarsi col culo per terra". La risposta non si fa attendere: arriva una diffida formale. Scanu non arretra. Risponde che possono procedere con la querela, perché ha tutto quello che serve per parlare. "E così ho fatto", chiude.