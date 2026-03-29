La verità di Valeria Marini sulla lite con Diaco: “Gli hanno riferito cose sbagliate, mi manca”

Valeria Marini è tornata a parlare della lite in diretta con Pierluigi Diaco. Lo scorso dicembre i due ebbero uno scontro nel programma BellaMa'. Il conduttore annunciò che quella sarebbe stata l'ultima puntata della posta stellare della showigirl e lei precisò: "Lo hai deciso tu". Diaco, allora, spiegò davanti alle telecamere che il loro rapporto contrattuale era giunto al termine. In queste ore, Marini è tornata sull'argomento, svelando alcuni retroscena.

La versione di Valeria Marini sullo scontro con Pierluigi Diaco

Valeria Marini, ospite del programma Storie al bivio weekend, ha parlato della lite con Pierluigi Diaco. Ha raccontato la sua versione su come sono andate le cose: "Io volevo parlare con lui per fare un rinnovo, in realtà gli sono state riferite cose sbagliate". Dunque, a giudicare dalle sue parole, qualcuno si sarebbe intromesso nel loro rapporto seminando discordia. Ciò ha portato a "un'incomprensione" che Marini non ritiene sia in alcun modo dipesa da lei. Come ha raccontato a Monica Setta, avrebbe voluto avere un confronto con Diaco solo per ridiscutere il suo ruolo nel programma, ma qualcosa è andato storto: "Io volevo solo parlarci per trovare altre cose. Lui però l’ha presa in maniera diversa, come se io avessi altre intenzioni. Figurati, lo rispetto talmente tanto". Ha aggiunto che il conduttore ha un carattere molto sensibile: "Lo amo molto, gli voglio veramente bene, mi manca".

L'appello della showgirl per tornare a BellaMa'

Così, ha usato le telecamere del programma di Rai2 per rivolgersi a Pierluigi Diaco: "Ti voglio bene. Mi manchi". Ha confidato che dopo l'accaduto si sarebbero sentiti: "Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto". Quindi ha voluto ringraziarlo per averle concesso lo spazio della "posta stellare" nel programma BellaMa'. Ha riconosciuto che al netto del rapporto professionale, Diaco si è rivelato anche un caro amico, che le è stato vicino in un momento difficile. Poi l'appello: "Vorrei tornare una puntata da lui, questo è sicuro". Pierluigi Diaco accoglierà la sua richiesta?