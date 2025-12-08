Programmi tv
Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: “Il nostro rapporto contrattuale è finito”, “Lo hai deciso tu”

Pierluigi Diaco ha annunciato a BellaMà che la rubrica gestita dalla showgirl stava volgendo al termine. Valeria Marini ha replicato piccata. Il conduttore: “Inelegante fare polemica in un giorno di festa”.
A cura di Daniela Seclì
Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco nel corso della puntata di BellaMà trasmessa lunedì 8 dicembre. Il conduttore ha annunciato che la rubrica della posta stellare gestita dalla showgirl era giunta al termine. Marini ha replicato piccata, quasi a volere lasciare intendere che la decisione non fosse dipesa in alcun modo da lei. Diaco, pur trovando "inelegante" fare polemica in un giorno di festa, ha spiegato che il contratto di Valeria Marini si è concluso.

L'annuncio di Pierluigi Diaco e la replica piccata di Valeria Marini. Il conduttore ha spiegato ai telespettatori: "Lunedì prossimo sarà l'ultima puntata de La posta del cuore di Valeria". La showgirl lo ha interrotto: "Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un'altra cosa". Diaco ha precisato:

Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante.

Valeria Marini si è detta in disaccordo: "Non sto facendo polemica, io non ho mai fatto mezza polemica".

La showgirl rilancia. Pierluigi Diaco, che evidentemente non aveva alcuna voglia di discutere, l'ha invitata comunque a presenziare al programma lunedì prossimo per l'ultimo appuntamento con La posta stellare: "Io ti auguro il meglio, la prossima settimana sarai con noi, se lo vorrai, per l'ultima puntata de La posta stellare". Valeria Marini ha rilanciato: "Possiamo anche fare un'altra cosa se vuoi al posto de La posta stellare". Ma Diaco ha replicato: "Noi improvvisiamo", quindi al momento non può farle un'altra proposta. Valeria ha concluso il discorso pacificamente: "È il bello della diretta. È il bello delle persone che si vogliono bene. Lo dico seriamente, io sono molto felice di essere qui". Dunque, la situazione è rientrata subito dopo. Almeno stando a quanto si è visto in diretta.

