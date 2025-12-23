Valeria Marini e Gianna Orrù hanno fatto pace, madre e figlia trascorreranno il Natale insieme

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, dopo mesi di silenzio e lontananza, hanno finalmente fatto pace. Le due, infatti, trascorreranno il Natale insieme, come racconta la showgirl a Monica Setta.

Tutto è bene quel che finisce bene, dopo un lungo periodo di tensione, finalmente Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, hanno fatto pace. Non erano mancati tentativi di farle riappacificare anche in televisione, ma non c'era stato nulla da fare, finché le due si sono chiarite grazie alla pazienza di un'amica.

Valeria Marini racconta come ha fatto pace con la madre

Lo ha raccontato la showgirl ospite di Monica Setta nel programma Storie al bivio, nella puntata di sabato 27 dicembre, che andrà in onda come di consueto nel primo pomeriggio alle 15:30 su Rai2. Valeria Marini si è aperta, raccontando alla giornalista di essere sollevata per essere riuscita, finalmente, a trovare un punto di incontro con sua madre: "Dopo molti mesi di silenzio ho fatto pace con mia madre e passeremo un Natale in famiglia con lei e i miei fratelli. Stare senza parlare con mia madre è stata durissima, poi un'amica ci ha fatto fare pace e sono la figlia più felice del mondo". Marini spiega nel corso dell'intervista i motivi per i quali si è allontanata dalla madre, a seguito della famosa truffa di cui è stata vittima, per la quale ha perso una cifra consistente:

Le avevo fatto una battuta infelice e lei se l'era presa le avevo detto che poteva chiedere consiglio prima di fare alcune operazioni, ma in realtà i fatti hanno dimostrato che mamma non aveva colpe. Quando ha avuto ragione, mia madre si è ripresa e ha capito che la sua famiglia le è sempre stata vicina e non l'ha mai giudicata. Noi la amiamo pazzamente.

Il confronto con Pierluigi Diaco

Non è mancato anche un riferimento al battibecco in diretta televisiva con Pierluigi Diaco, durante il suo programma pomeridiano di Rai2, Bellamà, dove c'è stato un acceso scambio di opinioni in merito al loro rapporto lavorativo. Nulla di grave, tant'è vero che tra il conduttore e la showgirl, l'amicizia è ancora salda, come è lei stessa a dire: